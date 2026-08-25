Một số nội dung quan trọng trong Tuyên bố chung Việt Nam-Singapore

Trong khuôn khổ Đối thoại, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam-Singapore về Chiến lược Kết nối công nghệ, góp phần cụ thể hóa các định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Sáng 25/8/2026, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, và Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Bộ trưởng Điều phối Dịch vụ công, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing đã đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất với chủ đề “Hướng đến tương lai chung tự cường: Đưa hợp tác kết nối công nghệ và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Singapore lên tầm cao mới”.

Trong khuôn khổ Đối thoại, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam-Singapore về Chiến lược Kết nối công nghệ./.