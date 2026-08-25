Việt Nam-Pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng trên nhiều lĩnh vực

Chiều 25/8, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ông Olivier Brochet, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam.

Chúc mừng Đại sứ Olivier Brochet hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao đóng góp của Đại sứ Olivier Brochet đối với quan hệ hai nước nói chung và quan hệ hợp tác quốc phòng nói riêng trong thời gian qua.

Đặc biệt, việc hai nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024 đã tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam và Pháp tăng cường hơn nữa hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam coi trọng hợp tác với Pháp-thành viên quan trọng trong Liên minh châu Âu (EU) và là Đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Việt Nam trong Liên minh châu Âu. Thời gian qua, quan hệ song phương được triển khai hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như: Kinh tế-thương mại, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, văn hóa-du lịch và quốc phòng, an ninh. Hợp tác quốc phòng được Việt Nam và Pháp quan tâm, thúc đẩy, đạt kết quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực như: Trao đổi đoàn, đối thoại-tham vấn, đào tạo, quân y, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng...

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn Pháp đã cử chuyên gia gìn giữ hòa bình sang hỗ trợ kỹ thuật tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) và tạo điều kiện để triển khai sỹ quan Việt Nam tại phái bộ huấn luyện của Liên minh châu Âu tại Cộng hòa Trung Phi.

Mong muốn hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Pháp tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng cùng Bộ Quân đội và Cựu chiến binh Pháp triển khai hiệu quả các cơ chế và thỏa thuận hợp tác đã ký kết, nhất là trong các lĩnh vực mà hai bên còn nhiều tiềm năng như: Đào tạo; quân y; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; công nghiệp quốc phòng; hợp tác tìm kiếm quân nhân mất tin, mất tích và trao đổi kỷ vật chiến tranh...

Cảm ơn lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị của Quân đội nhân dân Việt Nam đã tạo điều kiện, hỗ trợ, phối hợp nhiệt tình, hiệu quả trong suốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Olivier Brochet bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp nói chung, quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước nói riêng thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ông Olivier Brochet hy vọng trong thời gian tới, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Pháp sẽ ngày càng phát triển, thực chất, tập trung vào các lĩnh vực như: Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, quân y, đào tạo, công nghiệp quốc phòng…/.

Việt Nam-New Zealand thúc đẩy hợp tác quốc phòng, mở rộng dư địa hợp tác Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-New Zealand, đồng thời đề nghị hai bên mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

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