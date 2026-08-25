Trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng 5 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Chiều 25/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên.

Tại buổi lễ, sau khi nghe công bố các quyết định, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng 6 đồng chí thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng.

Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng được trao tặng cho 5 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, gồm: Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Quân ủy Trung ương. Cùng được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng dịp này có Thiếu tướng Lê Văn Thuận, Phó Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương-Văn phòng Bộ Quốc phòng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng các đồng chí được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, đồng thời nhấn mạnh, đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với những cống hiến, đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Quân đội; là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân được trao tặng và của Đảng bộ Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, các đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được trao tặng Huy hiệu Đảng dịp này đều là những đảng viên ưu tú, cán bộ xuất sắc của Đảng, của Quân đội; được đào tạo cơ bản, trưởng thành qua thực tiễn công tác, đảm nhiệm nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy tại các cơ quan, đơn vị.

Dù ở bất cứ cương vị nào, các đồng chí luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tận tụy với công việc, giữ vững phẩm chất, chuẩn mực của người đảng viên, cán bộ Quân đội, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, các đồng chí đã cùng tập thể Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, chỉ huy; góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Các đồng chí cũng đã tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều quyết sách quan trọng về quân sự, quốc phòng, hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đối với Thiếu tướng Lê Văn Thuận, Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá đồng chí được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ thực tiễn công tác; luôn tận tụy với công việc, giữ vững phẩm chất, chuẩn mực của người đảng viên, cán bộ Quân đội và người làm công tác văn phòng; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, góp phần giúp Văn phòng Bộ Quốc phòng thực hiện tốt chức năng nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu, đề xuất và phục vụ Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ,” phẩm chất tiên phong, gương mẫu của người đảng viên cộng sản; đóng góp nhiều hơn nữa công sức, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội.

Thay mặt các đồng chí được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam bày tỏ vinh dự, tự hào khi được nhận phần thưởng cao quý này vào đúng dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, đem hết sức lực, trí tuệ phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, Quân đội; chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ,” hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao./.

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho cán bộ lão thành 103 tuổi Vinh dự được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đảng viên Nguyễn Xuân Lanh, 103 tuổi, đã đứng nghiêm trang hát trọn bài hát “Đảng là cuộc sống của tôi” khi đón nhận phần thưởng cao quý.

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