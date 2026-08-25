Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Nhà nước Lào

Làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ phấn đấu để mỗi người dân Việt Nam đều được bảo vệ trước những rủi ro lớn, được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, có cơ hội phát triển.