Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Nhà nước Lào

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Singapore mong muốn tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong quá trình phát triển
Thủ tướng Lawrence Wong khẳng định Singapore coi trọng vai trò, tiềm năng và triển vọng phát triển của Việt Nam, mong muốn tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong quá trình phát triển...
Singapore coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong cùng khai thác hiệu quả các cơ hội
Tổng thống Tharman Shanmugaratnam khẳng định Singapore coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn cùng Việt Nam khai thác hiệu quả các cơ hội mà khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện mang lại.
Phấn đấu mỗi người dân được tiếp cận dịch vụ thiết yếu và cơ hội phát triển
Làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ phấn đấu để mỗi người dân Việt Nam đều được bảo vệ trước những rủi ro lớn, được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, có cơ hội phát triển.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gặp Bộ trưởng Cao cấp Singapore Shanmugam
Singapore tiếp tục hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam, phát huy hiệu quả cơ chế Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore, góp phần củng cố tin cậy chính trị và hợp tác lâu dài giữa hai nước.
Tuyên bố chung Việt Nam-Singapore về chiến lược kết nối công nghệ
Cuộc Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất đã diễn ra thành công với việc hai Bên ra Tuyên bố chung Việt Nam-Singapore về Chiến lược Kết nối công nghệ.
Việt Nam-Singapore hướng đến tương lai chung tự cường
Phát biểu tại Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị triển khai thực hiện Tuyên bố chung 2 nước về Chiến lược Kết nối Công nghệ Việt Nam-Singapore với tầm nhìn dài hạn.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của các đảng viên lão thành
Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, chính quyền thành phố Hải Phòng tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các đảng viên lão thành; thực hiện đầy đủ chính sách người có công.
Thủ tướng trao tặng huy hiệu Đảng tặng các đảng viên lão thành tại Hải Phòng
Chiều 25/8, tại Thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và trao tặng huy hiệu 80, 70 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ Thành phố Hải Phòng.
Đến năm 2045, Việt Nam phải có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, xanh, an toàn
Đến năm 2045, Việt Nam phải có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, xanh, an toàn, có khả năng chống chịu cao; kết nối thông suốt lãnh thổ, gắn kết kinh tế trong nước với thị trường thế giới.
Đổi mới tư duy phát triển kết cấu hạ tầng trên 5 phương diện chính
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 5 phương diện cần đổi mới trong phát triển kết cấu hạ tầng, từ quy hoạch, đầu tư đến huy động nguồn lực và phát triển năng lực sản xuất trong nước.
Thường trực Ban Bí thư kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Singapore
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú rời Singapore, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Côte d'Ivoire thăm mô hình phát triển nông nghiệp tại Cần Thơ
Chuyến làm việc của hai Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Côte d'Ivoire mở ra triển vọng mới, tạo cầu nối quan trọng thúc đẩy giao thương, hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, đặc biệt là nông-thủy sản.
Thường trực Ban Bí thư hội kiến Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân, Thủ tướng Singapore
Trong chương trình thăm chính thức Singapore, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư hội kiến Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.
Thường trực Ban Bí thư gặp Bộ trưởng Cao cấp, Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia và Bộ trưởng Nội vụ Singapore
Chiều 25/8/2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gặp Bộ trưởng Cao cấp, Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia và Bộ trưởng Nội vụ Singapore K.Shanmugam.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Tổng thống Singapore
Trong chương trình thăm chính thức Singapore, chiều 25/8/2026, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, hội kiến Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam.
Hà Nội triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm
Theo kế hoạch, toàn thành phố Hà Nội cần tổ chức lập 81 quy hoạch, gồm 5 quy hoạch không gian ngầm và chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, 63 quy hoạch phân khu đô thị và 13 quy hoạch phân khu khu chức năng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải tạo một cuộc đổi mới thực chất từ bên trong ngành giáo dục
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập cần chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực hiện đột phá trong giáo dục, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.
Quảng Ninh có tân Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh
Với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, bà Vũ Thị Mai Anh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.
Nghị quyết 23 và bước chuyển tư duy đồng hành cùng trí thức kiều bào
Nghị quyết 23 đánh dấu sự chuyển đổi tư duy từ chăm lo sang đồng hành, mở ra cơ hội lớn để trí thức kiều bào đóng góp phát triển đất nước.
Lễ đón Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm chính thức Singapore
Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore Chan Chun Sing chủ trì lễ đón trọng thể Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất.
Công an Đà Nẵng: Từ “lá chắn thép” đến lực lượng kiến tạo phát triển
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Công an Đà Nẵng tiếp tục phát huy vai trò “lá chắn thép,” giữ vững an ninh, trật tự, đồng hành và kiến tạo môi trường thuận lợi cho thành phố phát triển.
Thủ tướng: Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải trở thành nguồn bổ sung liên tục cho doanh nghiệp lớn
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh doanh nghiệp nhỏ và vừa phải trở thành nền tảng vững chắc và nguồn bổ sung liên tục cho lớp doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp lớn.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Nhà quân sự thiên tài, nhà văn hóa lớn
Đạo đức cách mạng và những cống hiến xuất sắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như những bản hùng ca đẹp nhất và sẽ mãi vững bền cùng mỗi bước đi của dân tộc.
Hoạt động của hai Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Côte d’Ivoire tại Cần Thơ
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà) Patrick Achi đến thăm và làm việc với Công ty nông nghiệp công nghệ cao Trung An, thăm cánh đồng trình diễn giống lúa triển vọng vụ Hè-Thu 2026, thăm và làm việc tại Nhà máy chế biến thủy sản trong Khu công nghiệp Trà Nóc.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng: Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài vào cuộc sống.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì làm việc về kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW
Sáng 25/8/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan liên quan về đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Nhà chiến lược quân sự kiệt xuất của thế kỷ 20
Con người, nhân cách và những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp in đậm trong lòng nhân dân, là vị tướng của nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất
Sáng 25/8/2026, tại Singapore, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Điều phối dịch vụ công Chan Chun Sing đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore.
Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Sáng 25/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Singapore
Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Singapore đạt 11,92 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Singapore đạt 5,86 tỷ USD.