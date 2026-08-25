Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Nhà nước Lào

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Nhà nước Lào do ông Vanhxay Phongsavanh, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào làm Trưởng đoàn đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Vanhxay Phongsavanh, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Vanhxay Phongsavanh, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Vanhxay Phongsavanh, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Thủ tướng Lê Minh Hưng #Vanhxay Phongsavanh #Thanh tra Nhà nước Lào #NQ 59-bt TP. Hà Nội Lào
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