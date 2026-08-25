Hợp tác kiểm tra, giám sát góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam-Lào

Chiều 25/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh chủ trì buổi Hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước, Trưởng Ban phòng, chống tham nhũng Trung ương Vanhxay Phongsavanh làm Trưởng đoàn.

Bày tỏ vui mừng, chào đón Đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh chuyến thăm của Đoàn Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào nói chung và giữa hai Cơ quan Kiểm tra Trung ương của hai Đảng nói riêng.

Sau thành công của Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Hệ thống chính trị được đổi mới căn bản, toàn diện, sắp xếp tinh gọn; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt ổn định.

Kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2026 đạt kết quả vượt trội với tốc độ tăng trưởng GDP trên 8,18%, nâng quy mô nền kinh tế vượt 520 tỷ USD, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, lạm phát được kiểm soát.

Về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã ban hành nhiều nghị quyết, quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, siết chặt kỷ cương và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Quan điểm mới đặt ra yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát không chỉ phát hiện và xử lý sai phạm sau khi xảy ra mà phải tham gia ngay từ đầu vào quá trình tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết; kịp thời cảnh báo nguy cơ, phát hiện những bất cập trong cơ chế, chính sách và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thực tiễn cho thấy hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đạt kết quả khá toàn diện; kỷ luật, kỷ cương được thực hiện nghiêm minh với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ,” tạo bước đột phá mới trong phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang tích cực triển khai chuyển đổi số theo hướng tập trung, đồng bộ trong toàn Ngành, từng bước đổi mới phương thức làm việc theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: kiểm tra để lãnh đạo, kiểm tra để hướng dẫn uốn nắn, kiểm tra để bảo vệ cán bộ, kiểm tra để giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển sâu sắc với độ tin cậy chính trị rất cao, trong đó sự phối hợp giữa hai Cơ quan Kiểm tra Trung ương đóng vai trò then chốt trong việc củng cố nền tảng chính trị và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai cơ quan tiếp tục thực hiện hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2026, duy trì trao đổi đoàn cấp cao và chuyên môn; tập trung chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ về kiểm tra, giám sát; mở rộng hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số; đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vanhxay Phongsavanh cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, thân tình của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho Đoàn và chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua, nhất là những đột phá trong sắp xếp tinh gọn bộ máy và duy trì tốc độ phát triển kinh tế ấn tượng.

Tại hội đàm, chia sẻ về tình hình đất nước, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cho biết, Đảng và Nhà nước Lào đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Vanhxay Phongsavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước, Trưởng Ban phòng, chống tham nhũng Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, Lào đã chủ động thực hiện các giải pháp đột phá nhằm phục hồi nền kinh tế, siết chặt kỷ luật tài chính-ngân sách, củng cố ổn định kinh tế vĩ mô và từng bước nâng cao đời sống Nhân dân.

Bên cạnh đó, các mục tiêu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số đang được triển khai quyết liệt nhằm tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển lâu dài của đất nước.

Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đánh giá cao tính thiết thực trong các nội dung chia sẻ từ phía Việt Nam, đặc biệt là những tư duy mới về phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa; việc chú trọng hoàn thiện thể chế công tác kiểm tra, giám sát ngay từ đầu nhiệm kỳ và việc triển khai chuyển đổi số của ngành Kiểm tra ở Việt Nam.

Đồng chí khẳng định đây là những kinh nghiệm quý để Lào nghiên cứu, vận dụng phù hợp với thực tiễn đất nước.

Nhất trí cao với các phương hướng hợp tác thời gian tới, phía Lào đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ trong việc tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp của Lào, cũng như tư vấn, chia sẻ giải pháp kỹ thuật, hạ tầng phục vụ chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Kiểm tra.

Trong không khí chân thành, cởi mở và tràn đầy tình hữu nghị, Trưởng đoàn hai bên bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng, những kết quả đạt được tại cuộc hội đàm hôm nay không chỉ tạo bước phát triển mới, thiết thực và hiệu quả trong quan hệ hợp tác giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, mà còn góp phần quan trọng vào việc giữ gìn, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

Phát huy vai trò Mặt trận trong vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-Lào Mặt trận hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động vùng biên giới Việt-Lào tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, thắt chặt tình đoàn kết.