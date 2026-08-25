Dự đoán chung kết Việt Nam vs Thái Lan: Lời khẳng định của nhà vua Đông Nam Á

Với việc được thi đấu trên sân nhà cùng lợi thế 2 bàn cách biệt ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang đứng trước cơ hội lớn để có lần thứ hai liên tiếp đăng quang ở đấu trường ASEAN Cup.

Sau chiến thắng với cách biệt 2 bàn ngay trên sân của “đại kình địch” Thái Lan ở trận chung kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam đang nắm trong tay nhiều lợi thế để có thêm một lần nữa bước lên ngôi vương của bóng đá Đông Nam Á.

Với những gì đã thể hiện ở trận chung kết lượt đi, Thái Lan có cơ sở để mơ về một cuộc lội ngược dòng trên sân Mỹ Đình. “Chỉ cần một bàn thắng tại Hà Nội, chúng tôi hoàn toàn có thể kéo hy vọng trở lại,” huấn luyện viên trưởng Anthony Hudson của Thái Lan khẳng định niềm tin về khả năng lật ngược thế cờ.

Hướng tới trận “đại chiến” trên sân Mỹ Đình với hy vọng tạo nên một màn ngược dòng lịch sử, niềm tin của Thái Lan được tiếp thêm cảm hứng từ kỳ tích cách đây tròn 10 năm, khi “Voi Chiến” từng lên ngôi vương Đông Nam Á sau khi đã để thua Indonesia ở chung kết lượt đi.

Tuy nhiên, bối cảnh bóng đá khu vực sau một thập kỷ đã có nhiều sự thay đổi, trong đó nổi bật nhất là sự xuất hiện của “thầy phù thủy” Kim Sang-sik - nhà cầm quân đang dần xoay chuyển cán cân quyền lực của sân chơi Đông Nam Á từ bên “Voi Chiến” nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam.

Với điểm tựa sân nhà Mỹ Đình cùng lợi thế 2 bàn cách biệt ở lượt đi, thầy Kim càng có thêm nhiều “chất liệu” để hướng tới mục tiêu hoàn thiện bức tranh ASEAN Cup 2026 với một đoạn kết ấn tượng.

Thêm một chiến thắng nữa trước đại kình địch lớn nhất trong khu vực sẽ không chỉ sự khẳng định cho vị thế số một của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại, mà còn là “tuyên ngôn” cho tương lai, rằng đội tuyển Việt Nam đang và sẽ tiếp tục là “lá cờ đầu” của bóng đá khu vực Đông Nam Á.

Dự đoán chung kết lượt về: Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước Thái Lan./.

Nhận định Việt Nam vs Thái Lan: Chờ đoạn kết hoàn hảo cho hành trình ASEAN Cup 2026 Với điểm tựa sân nhà Mỹ Đình cùng lợi thế 2 bàn cách biệt ở lượt đi, đội tuyển Việt Nam đang hướng đến một chiến thắng trước Thái Lan để khép lại hành trình ASEAN Cup theo cách trọn vẹn nhất.