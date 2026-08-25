Nhận định Việt Nam vs Thái Lan: Chờ đoạn kết hoàn hảo cho hành trình ASEAN Cup 2026

Danh hiệu vô địch ASEAN Cup lần thứ hai liên tiếp chỉ còn cách thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hơn 90 phút thi đấu nữa trên sân nhà Mỹ Đình.

Sau chiến thắng với cách biệt 2 bàn ngay trên sân của “đại kình địch” Thái Lan ở trận chung kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam đang nắm trong tay nhiều lợi thế để có thêm một lần nữa bước lên ngôi vương của bóng đá Đông Nam Á.

Người Thái không dễ bỏ cuộc

Đúng với kỳ vọng của người hâm mộ về một trận chung kết “trong mơ” trên sân vận động Rajamangala ở lượt đi, hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam đã cống hiến cho khán giả trận đấu có chất lượng chuyên môn cao nhất kể từ đầu giải ASEAN Cup 2026.

Trên hành trình bảo vệ ngôi vương ở giải đấu lần này, chưa có trận đấu nào thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik phải đối diện với sức ép lớn như trước “Voi Chiến” Thái Lan, đặc biệt là trong 45 phút đầu tiên của trận chung kết lượt đi.

Khung thành của “Những Chiến binh Sao Vàng” đã rung lên bần bật sau pha nã đại bác từ khoảng cách 25m của tiền vệ Seksan Ratree bên phía đội chủ nhà.

Những phút cuối hiệp một, cầu môn của đội tuyển Việt Nam liên tục chao đảo với những pha đối mặt của tiền đạo trẻ Yotsakon Burapha.

Dù vậy, trong một ngày mà sự kém duyên của các chân sút đội chủ nhà được cộng hưởng với phong độ xuất thần của Lê Giang Patrik - “người gác đền” đã nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất ở trận chung kết lượt đi, Thái Lan đã không thể một lần được ăn mừng bàn thắng.

Thái Lan (áo xanh) phung phí hàng loạt cơ hội ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026. (Ảnh: FA Thailand)

Với những gì đã thể hiện ở trận chung kết lượt đi, Thái Lan có cơ sở để mơ về một cuộc lội ngược dòng trên sân Mỹ Đình. “Chỉ cần một bàn thắng tại Hà Nội, chúng tôi hoàn toàn có thể kéo hy vọng trở lại,” huấn luyện viên trưởng Anthony Hudson của Thái Lan khẳng định niềm tin về khả năng lật ngược thế cờ.

“Hy vọng” cũng là thông điệp được thủ quân Sarach Yooyen - một trong những cầu thủ giàu thành tích nhất ở đấu trường khu vực với 4 danh hiệu vô địch AFF Cup - gửi tới các cầu thủ trẻ của Thái Lan trước “trận chiến” trên sân vận động Mỹ Đình.

“Nếu tôi không nhầm, thì tôi chưa từng để thua Việt Nam mỗi khi phải thi đấu trên sân khách. Hy vọng vào ngày mai, kỷ lục cá nhân của tôi sẽ tiếp tục được duy trì,” tiền vệ từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình ở trận chung kết lượt đi AFF Cup năm 2022 “lên dây cót” tinh thần cho toàn đội trước trận đấu quan trọng.

Thêm "show diễn” hoành tráng ở Mỹ Đình?

Hướng tới trận “đại chiến” trên sân Mỹ Đình với hy vọng tạo nên một màn ngược dòng lịch sử, niềm tin của Thái Lan được tiếp thêm cảm hứng từ kỳ tích cách đây tròn 10 năm, khi “Voi Chiến” từng lên ngôi vương Đông Nam Á sau khi đã để thua Indonesia ở chung kết lượt đi.

Tuy nhiên, bối cảnh bóng đá khu vực sau một thập kỷ đã có nhiều sự thay đổi, trong đó nổi bật nhất là sự xuất hiện của “thầy phù thủy” Kim Sang-sik - nhà cầm quân đang dần xoay chuyển cán cân quyền lực của sân chơi Đông Nam Á từ bên “Voi Chiến” nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam.

Chiến thắng với tỷ số 2-0 trên sân Rajamangala ở trận chung kết lượt đi vừa qua đã là lần thứ 3 liên tiếp mà thầy Kim buộc người Thái phải “nếm trái đắng” ngay tại thánh địa của mình.

Thái Lan một lần nữa thất bại trước 'ma thuật' của huấn luyện viên Kim Sang-sik. (Ảnh: aseanutdfc)

“Ma thuật” của nhà cầm quân Hàn Quốc tiếp tục được thể hiện, khi cả hai cầu thủ vào sân thay người là Hai Long và Quang Hải đều lần lượt lập công, phá vỡ thế trận cân bằng mà người đồng nghiệp Anthony Hudson đã dày công thiết lập trong suốt 2/3 thời gian trận đấu.

Những sự điều chỉnh của huấn luyện viên Kim Sang-sik cho thấy ông hiểu rõ phẩm chất của từng “quân bài” đang sở hữu trong đội hình, biết cách phát huy tối đa khả năng của từng cầu thủ, để phù hợp với từng thời điểm và diễn biến trong xuyên suốt cả trận đấu.

Với điểm tựa sân nhà Mỹ Đình cùng lợi thế 2 bàn cách biệt ở lượt đi, thầy Kim càng có thêm nhiều “chất liệu” để hướng tới mục tiêu hoàn thiện bức tranh ASEAN Cup 2026 với một đoạn kết ấn tượng.

Trong bối cảnh Thái Lan sẽ buộc phải mạo hiểm ở Mỹ Đình để san lấp khoảng cách 2 bàn ở lượt đi, nhiều khả năng huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ thực hiện một số điều chỉnh ở đội hình xuất phát.

Hai Long với sự năng nổ, khả năng lên công về thủ nhịp nhàng ở hàng lang cánh có thể được xếp đá chính từ đầu. Ngược lại, khát khao ghi bàn của Xuân Son nhiều khả năng sẽ được thầy Kim “nén lại” trên ghế dự bị để chờ đến thời điểm thích hợp trong hiệp hai.

Tác giả của bàn thắng mở tỷ số trận chung kết lượt đi là Hai Long (số 18) có thể được xếp đá chính. (Ảnh: VFF)

Thêm một chiến thắng nữa trước đại kình địch lớn nhất trong khu vực sẽ không chỉ sự khẳng định cho vị thế số một của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại, mà còn là “tuyên ngôn” cho tương lai, rằng đội tuyển Việt Nam đang và sẽ tiếp tục là “lá cờ đầu” của bóng đá khu vực Đông Nam Á.

Dự đoán chung kết lượt về: Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước Thái Lan./.

HLV Kim Sang-sik: 'Tuyển Việt Nam vẫn chưa bỏ túi chức vô địch ASEAN Cup' Phát biểu ở buổi họp báo trước trận chung kết lượt về, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam sẽ quên đi lợi thế ở lượt đi và nhập cuộc với tinh thần quyết tâm giành chiến thắng.