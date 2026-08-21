ASEAN Cup 2026: Lịch sử đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan

Sau 1 tháng đua tranh căng thẳng và kịch tính, ASEAN Cup 2026 sẽ khép lại bằng hai lượt trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan.

Đây được xem là cặp đấu đầy duyên nợ khi hai đội nhiều lần chạm trán nhau trong hơn 3 thập kỷ qua. Màn so tài giữa Việt Nam và Thái Lan không đơn thuần là một trận đấu 90 phút trên sân cỏ mà còn là danh dự và tự hào của mỗi đội bóng.

Theo thống kê, kể từ năm 1995 đến nay, Việt Nam đã đối đầu Thái Lan tổng cộng 31 trận trên mọi mặt trận. "Các chiến binh Sao vàng" có phần lép vế hơn về thành tích khi chỉ thắng 5, hòa 8 và thua đến 18 trận.

Lịch sử đối đầu tại ASEAN Cup cũng ghi nhận sự lấn lướt của đội tuyển Thái Lan trước đội tuyển Việt Nam nhưng cục diện giờ đây phần nào đã đổi chiều.

Thái Lan áp đảo hơn 2 thập kỷ

Bóng đá Việt Nam đã phải trải qua hơn 2 thập kỷ "ám ảnh" trước Thái Lan. Giai đoạn từ năm 1995-2016, Thái Lan đã giành đến 14 chiến thắng, 5 trận hòa và chỉ để thua đúng 2 trận trước Việt Nam.

Trong quãng thời gian này, Việt Nam thậm chí nhiều lần phải đón nhận thất bại đậm, trong đó có thể kể đến tại SEA Games 1995 (thua 0-4), bán kết Tiger Cup 1996 (2-4) hay bán kết Tiger Cup 2002 (0-4).

Việt Nam đối đầu Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup 2026. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng đã tạo nên những khoảnh khắc lịch sử trong vô vàn thất bại đó bằng chiến thắng 3-0 ở bán kết Tiger Cup 1998 và đặc biệt là ngôi vô địch AFF Cup 2008 với cú đánh đầu kinh điển của Lê Công Vinh (thắng 2-1 trên sân Thái Lan và hòa 1-1 tại Mỹ Đình).

Cán cân đã đổi chiều

Sau hơn 2 thập kỷ chứng kiến sự áp đảo của Thái Lan, cán cân dần thay đổi với sự vươn lên mạnh mẽ của đội tuyển Việt Nam.

Sự xuất hiện của những chiến lược gia người Hàn Quốc là Park Hang-seo và Kim Sang-sik đã mang đến "luồng gió mới" cho bóng đá Việt Nam.

Chiến thắng 1-0 ngay trên đất Thái tại King’s Cup 2019 đã mở ra chuỗi trận đối đầu căng thẳng và khó đoán bậc nhất lịch sử giữa Việt Nam và Thái Lan.

Trong quãng thời gian từ 2019 đến trước chung kết ASEAN Cup 2026, Việt Nam và Thái Lan đã tạo nên thế cân bằng khi mỗi đội có đều có 3 chiến thắng, 3 thua và 4 trận hòa.

Thái Lan vẫn chứng minh bản lĩnh của mình bằng chức vô địch tại AFF Cup 2020 và 2022. Tuy nhiên, Việt Nam đã đáp trả mạnh mẽ bằng chiến thắng trước đối thủ này ở cả hai lượt trận chung kết để bước lên ngôi vương tại ASEAN Cup 2024.

Trận chung kết được mong đợi

Trước chung kết ASEAN Cup 2026, Thái Lan đã có 11 lần vào chung kết AFF Cup với 7 lần lên ngôi vô địch và 4 lần về nhì. Việt Nam từng 5 lần vào chung kết - giành 3 chức vô địch (2008, 2018 và 2024) và về nhì 2 lần vào các năm 1998 và 2022.

Trong lịch sử giải đấu, hai đội đã 3 gặp nhau ở chung kết. Việt Nam đang có thành tích tốt hơn khi thắng 2 lần đối đầu và thua chung cuộc ở 1 lần còn lại.

Lần đầu tiên Việt Nam và Thái Lan gặp nhau là ở chung kết AFF Cup 2008. Việt Nam khi đó dưới sự dẫn dắt của ông Calisto đã giành chiến thắng 2-1 trên sân khách và hòa 1-1 trước đối thủ tại Mỹ Đình để lần đầu tiên lên ngôi vô địch.

Việt Nam lần đầu vô địch AFF Cup. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Tại AFF Cup 2022, Việt Nam lại có dịp đối đầu Thái Lan ở chung kết, nhưng lần chiến thắng thuộc về đội bóng xứ chùa Vàng. Việt Nam hòa đầy tiếc nuối 2-2 trên sân nhà ở lượt đi và để thua 0-1 trong trận đấu lượt về tại Thammasat.

Gạt đi nỗi buồn AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã trở lại đầy mạnh mẽ để bước lên ngôi vô địch đầy xứng đáng với thành tích bất bại.

Đặc biệt, đội tuyển Việt Nam đã giành cả hai chiến thắng đầy thuyết phục trước kình địch Thái Lan ở chung kết. "Các chiến binh Sao vàng" đánh bại đối thủ 2-1 nhờ cú đúp của Xuân Son ở lượt đi và thắng tiếp 3-2 nghẹt thở trên sân đối phương ở lượt về, để lần thứ ba lên vô địch.

Với những gì đã diễn ra trong quá khứ và phong độ hiện tại, chung kết ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan hứa hẹn sẽ rất kịch tính. Kết quả của cuộc đối đầu này không chỉ quyết định nhà vô địch, mà còn là màn khẳng định vị thế của hai đội./.

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