HLV Kim Sang-sik: 'Tuyển Việt Nam vẫn chưa bỏ túi chức vô địch ASEAN Cup'

Sáng 25/8, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc của đội tuyển Việt Nam tham dự buổi họp báo trước trận chung kết lượt về Giải Vô địch Đông Nam Á ASEAN Cup 2026.

Trận đấu sẽ diễn ra trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, nơi "Những Chiến binh Sao Vàng" có màn tiếp đón đối thủ Thái Lan sau khi đã có lợi thế dẫn trước 2-0 ở chung kết lượt đi.

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của trận chung kết lượt về, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết toàn đội sẽ không chủ quan dù đang có lợi thế lớn và sẽ cố gắng cống hiến một trận đấu thật hay để đáp lại tình cảm của người hâm mộ.

"Tỷ số 2-0 là một lợi thế lớn, nhưng thực tế là trong túi chúng tôi vẫn chưa có danh hiệu nào cả. Trận đấu ngày mai sẽ đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam, và những người viết lên trang sử đó chính là các cầu thủ. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để tạo thêm một ký ức đẹp nữa cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam," nhà cầm quân Hàn Quốc chia sẻ.

Về trường hợp của Đình Bắc - tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của ASEAN Cup 2026 với 5 pha lập công (ngang bằng Xuân Son), huấn luyện viên Kim Sang-sik đặt kỳ vọng chân sút trẻ sinh năm 2004 sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa sau giải đấu này, đồng thời bật mí "món quà" đặc biệt mà ông cùng cậu học trò có thể gửi đến người hâm mộ nếu lần thứ 2 liên tiếp đăng quang ở sân chơi Đông Nam Á.

"Nếu Đình Bắc có thể ghi bàn trong trận đấu ngày mai và góp công giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công danh hiệu, có thể tôi và Đình Bắc sẽ 'phục vụ' các cổ động viên một điệu nhảy đặc biệt để ăn mừng chức vô địch," thầy Kim "đặt chỉ tiêu" cho cậu học trò.

Cùng tham dự buổi họp báo, Đình Bắc chia sẻ bản thân không quá đặt nặng việc tìm kiếm pha lập công cho riêng mình mà sẽ ưu tiên thành tích của tập thể nếu có cơ hội ra sân thi đấu, đồng thời thể hiện quyết tâm giành chiến thắng trong trận lượt về để có màn đăng quang thuyết phục nhất.

"Toàn đội vẫn đang giữ đôi chân trên mặt đất. Kết quả ở trận lượt đi là một lợi thế lớn, nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có sự tập trung tối đa cho trận đấu vào ngày mai. Bản thân em dù được thi đấu từ đầu hay xuất phát từ băng ghế dự bị thì vẫn sẽ vào sân với mục tiêu thi đấu hết mình, nỗ lực đóng góp vào thành tích chung của toàn đội," ngôi sao trẻ của tuyển Việt Nam nhấn mạnh.

Đình Bắc đang đứng trước cơ hội trở thành vua phá lưới của ASEAN Cup ngay trong lần đầu tiên tham dự giải đấu cấp khu vực. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Về phía đối thủ Thái Lan, huấn luyện viên trưởng Anthony Hudson cho biết dù đang rơi vào thế bất lợi nhưng "Voi Chiến" sẽ nhập cuộc với tinh thần quyết tâm để mang chức vô địch về xứ Chùa Vàng.

"Mục tiêu của Thái Lan không gì khác ngoài một chiến thắng. Chúng tôi nuối tiếc về những cơ hội bị bỏ lỡ ở lượt đi, nhưng đồng thời cũng tin tưởng vào màn trình diễn tốt của toàn đội. Mọi chuyện chưa kết thúc và tôi tin tưởng những cầu thủ trẻ sẽ có một màn thể hiện tốt ở trận đấu vào ngày mai," nhà cầm quân người Anh chia sẻ.

Cùng tham dự họp báo, thủ quân Sarach Yooyen bên phía Thái Lan cũng thể hiện quyết tâm cùng các đồng đội tạo nên một màn ngược dòng trên sân Mỹ Đình.

"Chúng tôi vẫn còn cơ hội thắng. Qua từng trận, lối chơi của Thái Lai lại có sự thay đổi và điều chỉnh về chiến thuật. Những cầu thủ trẻ của Thái Lan trưởng thành hơn qua từng trận đấu và hy vọng ngày mai chúng tôi sẽ có thể vượt qua áp lực trên sân Mỹ Đình," đội trưởng của Thái Lan nhấn mạnh.

Trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày mai, 26/8 trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Với lợi thế là chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang tràn đầy hy vọng bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á trên sân nhà./.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino dự khán trận chung kết ASEAN Cup giữa Việt Nam và Thái Lan Sự trở lại của Chủ tịch FIFA ở trận chung kết ASEAN Cup cho thấy sự quan tâm của cơ quan quản lý bóng đá thế giới với các giải đấu, đội tuyển và quá trình phát triển bóng đá tại Đông Nam Á.