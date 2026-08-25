Chủ tịch FIFA Gianni Infantino dự khán trận chung kết ASEAN Cup giữa Việt Nam và Thái Lan

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), ông Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström sẽ có mặt trên khán đài Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) để dự khán trận chung kết lượt về Giải Vô địch Đông Nam Á ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan.

Sự hiện diện của những người đứng đầu FIFA là dấu ấn đặc biệt, góp phần khẳng định vị thế, sức hút và sự phát triển của bóng đá khu vực Đông Nam Á trên bản đồ bóng đá thế giới.

Trong những năm qua, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã nhiều lần trực tiếp tham dự các sự kiện bóng đá quan trọng tại Đông Nam Á. Tháng 12/2021, ông Infantino tới Singapore dự lễ khai mạc AFF Cup (tên gọi mới là ASEAN Cup), nhấn mạnh vai trò của bóng đá, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực xây dựng nền tảng phát triển bóng đá tại khu vực. FIFA khi đó cũng khẳng định cam kết hỗ trợ sự phát triển bền vững của bóng đá Đông Nam Á.

Gần nhất, tháng 1/2023, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã dự khán trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Thái Lan và Việt Nam trên sân Thammasat. Ông đã cùng Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) theo dõi trận đấu, đồng thời tham dự lễ trao huy chương sau trận.

Sự trở lại của Chủ tịch FIFA tại một trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan lần này tiếp tục cho thấy sự quan tâm của cơ quan quản lý bóng đá thế giới đối với các giải đấu, các đội tuyển và quá trình phát triển bóng đá tại khu vực Đông Nam Á.

Đây cũng là dịp để bóng đá Việt Nam giới thiệu hình ảnh một nền bóng đá đang không ngừng tiến bộ, với sự đầu tư ngày càng bài bản cho các đội tuyển, hệ thống đào tạo trẻ, cơ sở vật chất và công tác tổ chức các sự kiện bóng đá quốc tế.

Đối với đội tuyển Việt Nam, trận đấu tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình còn mang ý nghĩa đặc biệt khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang đứng trước cơ hội lịch sử để bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.

Ở trận lượt đi trên sân Rajamangala, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Nguyễn Hai Long và Nguyễn Quang Hải, qua đó tạo lợi thế trước trận đấu quyết định trên sân nhà.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối mai 26/8 trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình./.

HLV Kim Sang-sik: 'Tuyển Việt Nam vẫn chưa bỏ túi chức vô địch ASEAN Cup' Phát biểu ở buổi họp báo trước trận chung kết lượt về, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam sẽ quên đi lợi thế ở lượt đi và nhập cuộc với tinh thần quyết tâm giành chiến thắng.