Ra mắt Câu lạc bộ Bóng đá FC Thái Nguyên: Động lực mới cho thể thao xứ Trà

Chiều 25/8, tại tỉnh Thái Nguyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Công ty CP FC Thái Nguyên tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Bóng đá FC Thái Nguyên.

Phát biểu tại chương trình, ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, sự ra đời của Câu lạc bộ bóng đá Thái Nguyên không chỉ đáp ứng khát vọng có một đội bóng chuyên nghiệp của tỉnh.

Quan trọng hơn, đây được kỳ vọng sẽ trở thành một hạt nhân trong chiến lược phát triển thể thao, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Thái Nguyên, tạo thêm một sản phẩm văn hóa-thể thao giàu sức lan tỏa, kết nối cộng đồng và khơi dậy tình yêu bóng đá trong thế hệ trẻ.

Lãnh đạo sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên trả lời câu hỏi của báo chí. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Đội bóng được kỳ vọng không chỉ mang đến những trận đấu hấp dẫn, mà còn trở thành cầu nối giữa thể thao với cộng đồng, giữa doanh nghiệp với xã hội và giữa niềm tự hào địa phương với khát vọng vươn lên. Đặc biệt, với sự xuất hiện của đội bóng đá nam chuyên nghiệp bên cạnh đội bóng đá nữ đã nhiều năm tạo dựng được vị thế, Thái Nguyên trở thành một trong số ít địa phương trên cả nước sở hữu cả đội bóng đá nam và nữ thi đấu chuyên nghiệp.

Theo ông Dương Văn Lượng, lãnh đạo tỉnh cũng như người dân Thái Nguyên kỳ vọng Câu lạc bộ không chỉ thi đấu và giành thành tích trên sân cỏ, mà còn trở thành một biểu tượng thể thao mới của tỉnh, là nơi hội tụ và phát triển tài năng bóng đá, môi trường đào tạo những thế hệ cầu thủ trẻ, đồng thời là một đại sứ quảng bá hình ảnh đất và người Thái Nguyên đến với bạn bè, người hâm mộ trong cả nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề nghị, Công ty Cổ phần FC Thái Nguyên tập trung xây dựng mô hình quản trị hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả, xây dựng chiến lược phát triển Câu lạc bộ theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và có bản sắc riêng, chú trọng tuyển chọn, đào tạo cầu thủ, xây dựng hệ thống đào tạo trẻ, từng bước hình thành nguồn cầu thủ kế cận cho đội một.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các sở, ban, ngành, địa phương liên quan chủ động phối hợp, đồng hành, quan tâm đầu tư, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, sân bãi, điều kiện tập luyện, thi đấu. Đặc biệt, không chỉ quan tâm đến đội một mà phải chú trọng phát triển bóng đá trẻ, bóng đá học đường và phong trào bóng đá trong cộng đồng, tạo nền tảng lâu dài cho bóng đá Thái Nguyên.

Ông Vũ Phi Hổ, Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Thái Nguyên phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo và ban huấn luyện Câu lạc bộ, các cầu thủ,… cần xây dựng một tập thể đoàn kết, kỷ luật, chuyên nghiệp; xây dựng lối chơi khoa học, hiệu quả, phù hợp với bản sắc và con người Thái Nguyên, phấn đấu trở thành những cầu thủ giỏi, những hình mẫu đẹp về ý chí, nghị lực, đạo đức và tinh thần cống hiến, để các em nhỏ Thái Nguyên nhìn vào, yêu bóng đá hơn và nuôi dưỡng những ước mơ lớn hơn.

Ông Vũ Phi Hổ, Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Thái Nguyên cho biết, Câu lạc bộ Bóng đá nam tỉnh Thái Nguyên hoạt động theo mô hình xã hội hóa như hầu hết các câu lạc bộ bóng đá của các địa phương hiện nay.

Câu lạc bộ FC Thái Nguyên đặt mục tiêu xây dựng lối chơi có bản sắc riêng, mạnh mẽ và quyết tâm trong từng trận đấu, luôn có lửa trong mỗi bước chạy của các cầu thủ. Trong đó, đặt chỉ tiêu lọt vào top trên trong bảng xếp hạng của mùa giải năm nay; phấn đấu trong vòng 2 năm tới lên chơi ở giải V-League lên hạng và trong vòng 5 năm tới giành chức vô địch V-League.

Theo Đề án, sau khi thành lập Câu lạc bộ Bóng đá nam, tỉnh sẽ tiến tới xây dựng Trung tâm bóng đá trẻ Thái Nguyên, tạo ra cơ sở vật chất mới, hiện đại, đáp ứng đủ các điều kiện, nhằm phát triển nền bóng đá theo hướng toàn diện và bền vững, tương xứng với tiềm năng, sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2026- 2027 sẽ đào tạo lứa năng khiếu bóng đá U15, U17, U19, U21,… tham gia giải U11, U13 quốc gia. Giai đoạn 2027-2028, Câu lạc bộ Bóng đá nam tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu TOP 4 giải hạng Nhất quốc gia, tham gia và vào sâu tại Cúp quốc gia...; Đội U11, U13 tối thiểu vào vòng tứ kết giải thiếu niên, nhi đồng, có đội đạt thứ hạng từ 1 đến 3; đồng thời nghiên cứu hợp tác với một câu lạc bộ nước ngoài có bề dày đào tạo trẻ.

Giai đoạn 2029-2030, đặt mục tiêu lên V-League, có đủ các lứa U11,13,15,17,19 và 21 theo chuẩn AFC. Điều kiện cơ sở vật chất tại tỉnh đạt tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế./.

12 đội tham dự Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ I năm 2026 Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 23/8 đến ngày 29/8, tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai với sự tham gia của 12 đội từ 9 địa phương trên cả nước.

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