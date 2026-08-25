Giáo dục phải đi trước một bước để chuẩn bị cho tương lai đất nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, nhưng phải đặt công nghệ đúng vị trí: Công nghệ phục vụ giáo dục, không thay thế bản chất của giáo dục.

Sáng 25/8/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan về đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, giáo dục phải đi trước một bước để chuẩn bị nguồn nhân lực và nhân tài cho tương lai đất nước; nâng nhanh mặt bằng kỹ năng của lực lượng lao động khi tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ còn thấp; đào tạo được đội ngũ nhân lực tinh hoa, nhân lực công nghệ chiến lược cho những lĩnh vực quyết định sức cạnh tranh trong tương lai của đất nước; phải hình thành cho được chuỗi liên kết: Dự báo nhu cầu nhân lực-tuyển sinh-đào tạo-nghiên cứu-doanh nghiệp-việc làm…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, nhưng phải đặt công nghệ đúng vị trí: Công nghệ phục vụ giáo dục, không thay thế bản chất của giáo dục.

Trong thời đại AI, vai trò của người thầy không giảm đi, mà phải chuyển từ người chủ yếu truyền đạt kiến thức trở thành người dẫn dắt tư duy, truyền cảm hứng, phát hiện năng lực, giáo dục nhân cách và hướng dẫn người học sử dụng tri thức một cách có trách nhiệm.

Không để AI trở thành công cụ thay người học suy nghĩ; phải làm cho AI giúp người học sâu hơn, tư duy tốt hơn và sáng tạo nhiều hơn.../.