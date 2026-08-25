Đắk Lắk: Triệt phá đường dây lợi dụng tâm linh chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Ngày 25/8, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây lợi dụng yếu tố tâm linh trên không gian mạng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đầu tháng 8/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Lắk) phát hiện một số tài khoản Facebook và TikTok thường xuyên đăng tải nội dung liên quan đến tử vi, tướng số, tâm linh, thu hút đông đảo người theo dõi.

Trong các buổi livestream, mặc dù không thể biết trước kết quả các kỳ xổ số kiến thiết hằng ngày, các đối tượng vẫn sử dụng những nội dung mang màu sắc tâm linh, tự xưng được “bề trên” phù hộ, có khả năng biết trước kết quả xổ số để tạo niềm tin cho người xem.

`Sau đó, các đối tượng quảng cáo, chào bán những “đơn hàng” chứa thông tin về kết quả xổ số, được gọi là “lộc,” và yêu cầu người có nhu cầu phải trả tiền để nhận.

Để củng cố lòng tin, các đối tượng còn thường xuyên tìm đến những địa điểm được cho là linh thiêng, thực hiện các hoạt động cúng bái, sau đó đưa ra thông tin rằng được “vong linh” hoặc “bề trên” chỉ điểm những con số sẽ trúng xổ số.

Những nội dung này được đăng tải, phát trực tiếp trên mạng xã hội nhằm thu hút người xem và tiếp cận những người có nhu cầu cầu may, mong muốn trúng thưởng.

Qua công tác xác minh, lực lượng Công an xác định hai đối tượng cầm đầu đường dây là Tr.M.H. (sinh năm 1994) và D.K.S. (sinh năm 1993), cùng trú tại phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đối tượng sử dụng TikTok, Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác để tiếp cận khách hàng trên phạm vi cả nước, trong đó có nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 6/2025 đến nay, nhóm đối tượng đã gửi hàng trăm nghìn "đơn hàng" cho khách hàng trên cả nước, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ 2 đối tượng trên, đồng thời thu giữ nhiều thiết bị điện tử, đồ vật, tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng và những người có liên quan.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các tài khoản trên mạng xã hội tự xưng có khả năng “cho số,” “báo số,” “được bề trên chỉ điểm” hoặc cam kết biết trước kết quả xổ số.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần lưu giữ bằng chứng và kịp thời trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định./.

Cảnh giác các bẫy lừa đảo trên "thị trường tâm linh" ở các mạng xã hội "Thị trường tâm linh" đang nở rộ trên các trang mạng xã hội như Facebook, Tiktok và nhiều website khác, với những quảng cáo xem bói công khai của cá nhân giả mạo sư thầy, cô đồng, thầy bói.