Thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến về thời gian hạn chế xe tải vào trung tâm

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai lấy ý kiến dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố quy định về thời gian và phạm vi hoạt động của một số loại phương tiện vận chuyển hàng hóa, hành khách trên địa bàn.

Dự kiến, xe tải và xe chuyên dùng chở trên 1 tấn không được lưu thông vào khu vực hạn chế từ 6 giờ đến 22 giờ hằng ngày, trong khi xe tải và xe chuyên dùng có khối lượng chuyên chở đến 1 tấn bị hạn chế trong hai khung cao điểm.

Khu vực hạn chế xe tải lưu thông vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh trước đây được xác định theo tuyến Vành đai 2, bao gồm các đường: Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Văn Linh, đường dẫn cầu Phú Mỹ (cầu cạn), cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công, Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội, Đỗ Mười.

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, các tuyến đường trên có mặt cắt ngang lớn (trên 6 làn xe), lưu thông tách biệt giữa xe ôtô và xe hai bánh, giúp đảm bảo an toàn giao thông.

Các khu chế xuất, khu công nghiệp của thành phố, hệ thống cảng chủ yếu tập trung trên và ngoài tuyến đường vành đai.

Do đó, việc hạn chế xe tải lưu thông vào khu vực bên trong tuyến đường vành đai ít ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hàng hóa của thành phố.

Theo dự thảo, các phương tiện được lưu thông không hạn chế trên tuyến đường vành đai.

Trong khi đó, ôtô chở hàng, ôtô chuyên dùng có khối lượng chuyên chở đến 1 tấn không được phép lưu thông vào khu vực hạn chế từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 15 giờ đến 20 giờ hàng ngày.

Phương tiện có khối lượng chuyên chở trên 1 tấn không được phép lưu thông vào khu vực hạn chế từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày.

Một số phương tiện được tổ chức lưu thông tạm thời trong khu vực hạn chế trong một số khung giờ để phục vụ các hoạt động thi công công trình, an sinh xã hội, các hoạt động phục vụ thiết yếu…

Trong khi đó, xe khách giường nằm và xe khách trên 29 chỗ được phép lưu thông không giới hạn thời gian trên các tuyến đường vành đai trên; đường Kinh Dương Vương (đoạn từ đường Lê Đức Anh đến Bến xe miền Tây); Quốc lộ 13 (đoạn từ đường Đỗ Mười đến Bến xe miền Đông). Các phương tiện này không được phép lưu thông vào khu vực hạn chế từ 6 giờ đến 22 giờ.

Một số phương tiện chở khách được phép lưu thông vào khu vực hạn chế từ 6 giờ đến 22 giờ là xe đưa đón cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, công nhân, học sinh, sinh viên; phục vụ hội nghị, sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, đối ngoại… cũng như các trường hợp đặc biệt khác phục vụ yêu cầu cấp thiết được cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Dự thảo cũng đề xuất một số tuyến hành lang cho các phương tiện có khối lượng chuyên chở trên 1 tấn được phép lưu thông từ 9 giờ đến 15 giờ và từ 20 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau: Ra vào khu vực Cảng ICD và cảng Phúc Long; khu vực các cảng dọc tuyến đường Lưu Trọng Lư; đường vào chợ đầu mối Bình Điền.

Các tuyến hành lang cho xe chuyên chở trên 1 tấn được phép lưu thông từ 9 giờ đến 15 giờ và từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau: lưu thông vào Khu công nghiệp Tân Bình; hành lang đường số 14; lưu thông vào nhà máy sữa; khu vực Cảng Tân Thuận 2; Cảng Lotus; Cảng Phú Định.

Đối với khu vực Bình Dương trước đây, Sở Xây dựng đề xuất chỉ thực hiện hạn chế phương tiện xe tải lưu thông theo giờ trên từng tuyến Quốc lộ 13, Quốc lộ 1K, đường Mỹ Phước-Tân Vạn.

Tương tự, khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây cũng chỉ thực hiện hạn chế phương tiện xe tải lưu thông theo giờ trên từng tuyến đường cụ thể ra vào thành phố. Hai khu vực này không xây dựng vành đai hạn chế phương tiện./.

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