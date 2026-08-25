Phối hợp cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe về dân số và phát triển

Chiều tối 25/8, Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, Hiệp hội Tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam và Hội Quân dân y Việt Nam tổ chức buổi Lễ ký kết Chương trình phối hợp ba bên về triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục và tư vấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên - Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam nhấn mạnh, trong 33 năm hoạt động Hội luôn xác định chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số là những nhiệm vụ quan trọng, gắn liền với quyền được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng của người dân.

Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và bảo đảm mọi người dân được tiếp cận thông tin, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình có chất lượng càng có ý nghĩa quan trọng. Bên cạnh việc tiếp cận các dịch vụ y tế, người dân còn cần được tư vấn đúng, đủ, kịp thời và có trách nhiệm.

Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu trong thời gian tới, 3 Hội sẽ tập trung phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục và tư vấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Các bên tăng cường phối hợp trong cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe về dân số và phát triển, đặc biệt là sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và chăm sóc sức khỏe chủ động cho các nhóm đối tượng có nhu cầu đặc thù.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên - Chủ tịch Hội Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Minh Quyết/Vietnam+)

Các bên cùng nghiên cứu, đề xuất và triển khai các mô hình, sáng kiến mới trong lĩnh vực dân số và phát triển, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội để mở rộng phạm vi và nâng cao chất lượng các hoạt động hợp tác. Bởi sự kết hợp giữa nguồn lực y tế, đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học và những kinh nghiệm thực tiễn từ hoạt động quân-dân y sẽ mở ra nhiều khả năng hợp tác có giá trị đối với cộng đồng.

Phó giáo sư Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam cho hay nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng, đặc biệt Nghị Quyết 72 của Bộ Chính trị ra đời nhấn mạnh quan điểm chăm sóc sức khỏe là chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh từ sớm, từ xa, nâng cao chất lượng cuộc sống, chăm sóc sức khỏe toàn diện và đưa những tiến bộ khoa học, công nghệ, y học đến gần hơn với người dân.

Xuất phát từ mục tiêu chung đó, Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, Hiệp hội Tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam và Hội Quân dân y Việt Nam cùng tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp ba bên. Ba tổ chức có thế mạnh khác nhau nhưng cùng hướng tới một mục tiêu chung là chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đây không chỉ là sự kiện đánh dấu mối quan hệ hợp tác giữa ba tổ chức, mà quan trọng hơn, là sự khởi đầu cho một cơ chế phối hợp kết nối nguồn lực và triển khai các hoạt động cụ thể vì cộng đồng./.

Chương trình truyền thông cộng đồng chăm sóc sức khỏe phụ nữ tuổi mãn kinh Chương trình truyền thông hướng tới nâng cao nhận thức cộng đồng về tiền mãn kinh, mãn kinh, đồng thời tăng cường đào tạo, tư vấn cho nhân viên y tế trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ.