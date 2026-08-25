Chương trình truyền thông cộng đồng chăm sóc sức khỏe phụ nữ tuổi mãn kinh

Tại Việt Nam, khoảng 13 triệu phụ nữ trên 45 tuổi, tương đương khoảng 25% dân số nữ. Tuổi mãn kinh tự nhiên trung bình của phụ nữ Việt Nam vào khoảng 48-52 tuổi.

Thông tin trên được đưa ra tại Lễ ra mắt Chương trình truyền thông cộng đồng chăm sóc sức khỏe phụ nữ với Chủ đề "Lắng nghe nội tiết tố nữ," do Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) tổ chức ngày 25/8, tại Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đinh Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em cho biết Việt Nam hiện có hơn 13 triệu phụ nữ trong độ tuổi mãn kinh. Nếu tính cả nhóm phụ nữ từ khoảng 35 tuổi bắt đầu có những thay đổi về nội tiết tố, con số có thể lên tới 25-26 triệu người. Đây cũng là giai đoạn nhiều phụ nữ đang giữ vai trò quan trọng trong gia đình, cơ quan và xã hội. Tuy nhiên, những thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh có thể gây nhiều ảnh hưởng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Các biểu hiện thường gặp gồm rối loạn vận mạch như bốc hỏa, đổ mồ hôi, rối loạn giấc ngủ, thay đổi tâm lý. Về lâu dài, phụ nữ có thể đối mặt với nguy cơ loãng xương, giảm khối lượng cơ, thay đổi mô mỡ, suy giảm collagen và các vấn đề tim mạch. Những thay đổi này cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, đời sống tình dục và hạnh phúc gia đình.

Ông Đinh Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giáo sư Trần Thị Phương Mai - Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam nhận định, mãn kinh thường được nhìn nhận như dấu mốc chấm dứt khả năng sinh sản. Tuy nhiên, dưới góc nhìn y học hiện đại, đây còn là một bước ngoặt sinh học quan trọng, khi sự suy giảm estrogen tác động đến nhiều cơ quan trong cơ thể. Sau mãn kinh, phụ nữ có nguy cơ gia tăng các vấn đề tim mạch, rối loạn chuyển hóa, mất xương và một số thay đổi về giấc ngủ, tâm lý, nhận thức. Trong khi đó, tuổi thọ ngày càng tăng khiến phụ nữ có thể sống thêm 30-40 năm sau mãn kinh.

Vì vậy mục tiêu của quản lý mãn kinh không nên chỉ dừng ở việc giảm những triệu chứng trước mắt mà cần hướng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống lâu dài, đây cũng là vấn đề có quy mô lớn. Ước tính đến năm 2025, thế giới có hơn 1 tỷ phụ nữ ở giai đoạn quanh và sau mãn kinh; con số này dự kiến lên 1,2 tỷ vào năm 2030.

Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em nhấn mạnh Chương trình truyền thông hướng tới nâng cao nhận thức cộng đồng về tiền mãn kinh, mãn kinh, đồng thời tăng cường đào tạo, tư vấn cho nhân viên y tế trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Mục tiêu của chăm sóc sức khỏe hiện nay không chỉ là phòng bệnh, kéo dài tuổi thọ mà còn phải giúp người dân sống khỏe, sống vui và nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt đối với phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh./.

Chương trình hợp tác xây dựng chăm sóc sức khỏe học đường toàn diện Chương trình hợp tác tập trung vào dinh dưỡng học đường, giáo dục và truyền thông sức khỏe, phòng chống tai nạn thương tích, nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe cho học sinh.