Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Liên hợp quốc phản đối Israel đe dọa sơ tán dân ở Gaza

Bão Narra đổ bộ Trung Quốc, nhiều khu vực nâng mức cảnh báo lũ lụt

Tổng thống Đức cảnh báo sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan

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Minh Hiếu