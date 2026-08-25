Syria hướng tới tái thiết đất nước sau bước ngoặt chính trị

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 25/8, Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa tuyên bố quốc gia này đang “từng bước khép lại một giai đoạn đau thương trong quá khứ, mở đường cho phát triển, tái thiết và xây dựng đất nước” sau khi Mỹ đã chính thức hủy bỏ việc xếp Syria vào danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố.

Phát biểu gửi tới người dân Syria, Tổng thống al-Sharaa nhấn mạnh các lệnh trừng phạt và hạn chế đã được dỡ bỏ nhờ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quốc gia ủng hộ Syria.

Quốc gia láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ cũng hoan nghênh quyết định của Mỹ và bày tỏ kỳ vọng đây sẽ là bước đệm cho nỗ lực tái hòa nhập của Syria. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng động thái trên sẽ giúp cải thiện mối quan hệ của Syria với cộng đồng quốc tế và thiết lập nền tảng an ninh, ổn định cho nước này.

Trước đó một ngày, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã cập nhật các quy định trừng phạt chính thức, theo đó Syria đã được đưa ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố sau khi không gặp phải bất kỳ phản đối nào trong quy trình xem xét của Quốc hội Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết việc hủy bỏ quy chế trừng phạt đối với Syria đã loại bỏ “những rào cản lớn cuối cùng” đối với đầu tư của khu vực tư nhân vào quốc gia Trung Đông này. Ông đồng thời cho biết Mỹ cũng đã hủy bỏ việc liệt Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) vào danh sách Tổ chức khủng bố toàn cầu bị chỉ định đặc biệt.

Theo đánh giá của phía Mỹ, chính quyền Syria dưới thời Tổng thống al-Sharaa đã thực hiện nhiều bước đi nhằm chống khủng bố như chính thức tham gia Liên minh Toàn cầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hồi tháng 11 năm ngoái hay tiến hành các chiến dịch triệt phá mạng lưới liên quan đến IS, al-Qaeda...

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Syria và Iraq, ông Tom Barrack, gọi việc đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố là một “cột mốc lịch sử”, mở ra cơ hội để Syria chuyển từ thế bị cô lập sang hợp tác với các nước, đồng thời tạo điều kiện thu hút vốn, thúc đẩy hoạt động kinh doanh và tái thiết đất nước.

Quyết định này không chỉ đơn thuần là xóa bỏ một quy chế pháp lý mà còn là bước quan trọng trong quan hệ Mỹ-Syria đang hình thành, dựa trên lợi ích chung, an ninh và thịnh vượng.

Việc dỡ bỏ quy chế được thực hiện sau khi Tổng thống Trump thông báo với Quốc hội Mỹ ngày 8/7 về quyết định hủy bỏ xếp Syria vào danh sách bảo trợ khủng bố. Quốc hội có 45 ngày xem xét trước khi quyết định chính thức có hiệu lực.

Mỹ đưa Syria vào danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố từ năm 1979 và duy trì quy chế này trong nhiều thập kỷ với lý do chính quyền Syria khi đó có quan hệ với Phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Liban cũng như các phe phái ở Iran.

Việc loại bỏ quy chế được đánh giá là bước đột phá về chính trị và kinh tế, mở ra triển vọng tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư và thúc đẩy tiến trình phục hồi, tái thiết nền kinh tế Syria./.

Mỹ đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng quyết định trên sẽ góp phần thúc đẩy đầu tư vào Syria, qua đó hỗ trợ ổn định chính trị và kinh tế của quốc gia Trung Đông này.