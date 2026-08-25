Xung đột tại Trung Đông: Qatar thúc đẩy nối lại đàm phán Mỹ-Iran

Trong bối cảnh xung đột kéo dài và tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục căng thẳng, Qatar cho biết các cuộc tiếp xúc với Mỹ và Iran vẫn đang được duy trì nhằm tìm cách đưa hai bên trở lại bàn đàm phán.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 25/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari cho biết các quan chức nước này mỗi ngày đều liên lạc qua điện thoại với Mỹ và Iran để trao đổi các ý tưởng và tìm cách khôi phục đàm phán.

Liên quan eo biển Hormuz, ông Al Ansari kêu gọi các bên ưu tiên đối thoại và ngoại giao, đồng thời cho rằng mục tiêu trước mắt là khôi phục quyền tự do hàng hải và mở lại tuyến hàng hải chiến lược này như trước khi xung đột xảy ra.

Về các biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhất của Mỹ nhằm vào Iran, quan chức Qatar gọi đây là các biện pháp đơn phương và tái khẳng định Doha ưu tiên một giải pháp ngoại giao.

Trước đó, ngày 24/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố một loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm tiếp tục cô lập Iran, đồng thời cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng đối với các quốc gia không tham gia chiến dịch này.

Cùng ngày 25/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp tục phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương không có cơ sở trong luật pháp quốc tế và không được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian nhấn mạnh “chiến tranh kinh tế” và chính sách gây sức ép tối đa không giúp giải quyết các vấn đề.

Ngược lại, những biện pháp này chỉ làm gia tăng căng thẳng và xung đột, tạo nguy cơ lan rộng, gây xáo trộn trật tự kinh tế và tài chính toàn cầu, đồng thời làm tổn hại các quyền và lợi ích hợp pháp của những quốc gia khác.

Ông nhấn mạnh ưu tiên cấp thiết hiện nay là giảm leo thang tình hình và đưa các bên trở lại con đường đối thoại, đàm phán càng sớm càng tốt.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định hợp tác giữa Trung Quốc và Iran luôn được tiến hành trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và không nên bị can thiệp hoặc phá hoại.

Trong diễn biến liên quan, một tàu chở dầu đã bị trúng đạn khi đang hoạt động ngoài khơi Oman, tại khu vực eo biển Hormuz, làm động cơ tàu ngừng hoạt động. Vụ việc làm nổi bật những rủi ro đối với hoạt động vận tải biển qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Theo Tổ chức Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), con tàu bị tấn công vào tối 24/8, cách bờ biển phía Đông Oman vài km. Toàn bộ thủy thủ đoàn được thông báo an toàn và chưa có thông tin về tác động môi trường.

Vụ tấn công xảy ra khi một phái đoàn cấp cao Pakistan kết thúc các cuộc gặp tại Tehran nhằm thúc đẩy việc mở lại eo biển Hormuz và khôi phục đàm phán chấm dứt xung đột giữa Iran và Mỹ./.

Xung đột tại Trung Đông: Iran kêu gọi chấm dứt chiến tranh Hiện các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ vẫn đình trệ và cuộc xung đột bùng phát từ tháng 2/2026 với màn tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran vẫn đang ở thế giằng co.

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