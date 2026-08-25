Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2026), ngày 25/8, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Khu lưu niệm Đại tướng ở làng An Xá, xã Lệ Thủy.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu kính cẩn dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp-người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người “Anh cả” của Quân đội nhân dân Việt Nam, vị tướng tài ba có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, thành kính tưởng nhớ những cống hiến đặc biệt xuất sắc của Đại tướng đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

Các đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng phát triển.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao quyết định tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên Nguyễn Anh Hùng (xã Nam Gianh). (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác đã đến thăm, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đoàn đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên Nguyễn Anh Hùng (xã Nam Gianh); Đinh Hồng Thái (phường Đồng Sơn); Trần Thị Trinh (xã Lệ Thủy); Hoàng Kim Phùng (phường Đông Hà); Phan Bá Phù (xã Ái Tử) và Lê Thương (xã Vĩnh Định).

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các đảng viên lão thành và gia đình.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ sự trân trọng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của các đảng viên lão thành trong suốt 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng; đồng thời ghi nhận những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng quê hương, đất nước.

Trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến bền bỉ của những người đảng viên đã dành trọn niềm tin, tâm huyết và sức lực cho sự nghiệp cách mạng.

Các đảng viên lão thành là những tấm gương sáng về lòng trung thành, ý chí, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm; có nhiều đóng góp trong vun đắp truyền thống cách mạng, giáo dục lý tưởng, niềm tin cho thế hệ trẻ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc đảng viên lão thành sức khỏe, trường thọ, tiếp tục phát huy phẩm chất của người đảng viên, là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng để động viên con cháu và thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng các đảng viên lão thành, thể hiện tình cảm, sự quan tâm đối với những đồng chí đã có nhiều năm tháng cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.

Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trao những phần quà ý nghĩa tặng các đảng viên lão thành và gia đình, động viên các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất người đảng viên, góp phần giáo dục, bồi đắp truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ./

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các liệt sỹ tại Quảng Trị Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dâng hoa, dâng hương tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh; Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

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