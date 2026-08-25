Bố trí chỗ học cho học sinh của cơ sở trường Pennschool tạm ngừng hoạt động

Liên quan đến việc cơ sở trên đường Ba Tháng Hai của Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Pennschool (phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh) tạm dừng hoạt động do hết hợp đồng thuê mặt bằng, ngày 25/8, lãnh đạo trường đã tổ chức gặp gỡ phụ huynh tại cơ sở chính trên đường Trần Bình Trọng (phường Chợ Quán) để trao đổi về các phương án giải quyết.

Cùng ngày, học sinh ở cơ sở Ba Tháng Hai tạm thời chuyển sang học trực tuyến.

Ghi nhận tại cơ sở chính của Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Pennschool trên đường Trần Bình Trọng ngày 25/8, một số phụ huynh đã đến trường rút hồ sơ, cho con chuyển đến học tại trường quốc tế khác trong khu vực. Phụ huynh cho biết sẽ được nhà trường hoàn trả học phí trong 5-7 ngày.

Một số phụ huynh cho biết sẽ tiếp tục cho con học tại trường và chờ nhà trường triển khai các phương án tiếp theo. Theo thông báo trước đó của trường, từ ngày 26-28/8, học sinh được bố trí học tạm thời tại cơ sở Trần Bình Trọng; các bước tiếp theo sẽ thông tin đến phụ huynh sớm nhất.

Trong thông báo gửi phụ huynh tối 24/8 cho biết, vì cơ sở Ba Tháng Hai chưa thể sẵn sàng đón học sinh theo kế hoạch, Trường Pennschool sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ cho học sinh tại cơ sở này. Theo đó, nhà trường miễn 100% học phí trong 4 tuần học đầu tiên; đồng thời áp dụng ưu đãi thường niên 10% học phí trong suốt quá trình học sinh theo học tại trường.

Liên quan sự việc, ngày 25/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân phường Hoà Hưng đề nghị báo cáo về thực trạng và hướng xử lý đối với Trường Tiểu học-Trung học cơ sở PennSchool theo thẩm quyền. Theo Sở, cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập, hoạt động giáo dục và thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Trường Tiểu học-Trung học cơ sở PennSchool (địa chỉ số 10 đường Ba Tháng Hai, phường Hòa Hưng) là Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hưng.

Chiều cùng ngày, thông tin với báo chí về việc khai thác và tiếp nhận bàn giao Ký túc xá sinh viên Lào, nơi Trường Tiểu học-Trung học cơ sở PennSchool (cơ sở Ba Tháng Hai) hoạt động, Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại Thành phố Hồ Chí Minh) ký hợp đồng, cho phép Công ty S.D sử dụng tòa nhà làm phòng ở, phòng học và hội trường, trong thời gian từ tháng 9/2020 đến tháng 9/2025.

Tuy nhiên, Phân hiệu ghi nhận Trường Tiểu học-Trung học cơ sở PennSchool trực tiếp quản lý, sử dụng tòa nhà và qua rà soát xác định Công ty S.D và PennSchool đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh để khai thác tòa nhà nhưng không thông báo.

Từ năm 2023, Phân hiệu đã nhiều lần thông báo vi phạm, yêu cầu chấm dứt hợp đồng, ngừng khai thác và bàn giao tài sản, nhưng công ty tiếp tục giải trình và đề nghị được tiếp tục thực hiện hợp đồng, tuy nhiên Phân hiệu không chấp thuận. Khi hợp đồng hết hạn vào tháng 9/2025, Phân hiệu đã tạo điều kiện thêm hơn 9 tháng để công ty di dời, nhằm đảm bảo quyền học tập của học sinh.

Đến ngày 3/7/2026, hai bên đã ký biên bản bàn giao, Phân hiệu tiếp nhận toà nhà, khuôn viên và các tài sản liên quan. Theo đề nghị của công ty, Phân hiệu tiếp tục tạo điều kiện để công ty sử dụng tạm thời một phần không gian tầng trệt đến ngày 10/8/2026 nhằm hoàn tất các công việc liên quan, tuy nhiên đây không phải là gia hạn hợp đồng khai thác.

Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Pennschool có cơ sở chính trên đường Trần Bình Trọng (phường Chợ Quán) và một cơ sở trên đường Ba Tháng Hai (phường Hòa Hưng). Theo kế hoạch của trường, ngày 24/8, học sinh tại cơ sở Ba Tháng Hai đến trường và tham gia các hoạt động đầu năm. Tuy nhiên, khi phụ huynh đưa con đến trường thì bất ngờ và lo lắng thấy trường tạm ngừng hoạt động.

Trước đó, tối 24/8, thông tin về sự việc, ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng phòng Văn hoá-Xã hội phường Hòa Hưng cho biết, quyền lợi học tập của học sinh là vấn đề được ưu tiên. Phường đã chuẩn bị các phương án để hỗ trợ nếu phụ huynh có nhu cầu về chỗ học cho con tại các trường công lập trên địa bàn; đồng thời thông báo để các trường sẵn sàng tiếp nhận học sinh nếu phụ huynh có nhu cầu.

Các trường công lập ở phường Hòa Hưng đảm bảo đáp ứng chỗ học cho tất cả các em. Theo thông tin từ nhà trường, cơ sở chính trên đường Trần Bình Trọng cũng có khả năng nhận học sinh từ cơ sở Ba Tháng Hai đến học./.

TP Hồ Chí Minh: Cơ sở Trường Pennschool bất ngờ đóng cửa trước thềm Năm học mới Trước việc cơ sở Trường Pennschool trên đường Ba Tháng Hai bất ngờ dừng hoạt động, phường Hòa Hưng yêu cầu nhà trường báo cáo, đồng thời chuẩn bị phương án đảm bảo chỗ học cho học sinh.