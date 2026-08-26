Khởi tố 'hot girl' lừa đảo bán sâm Ngọc Linh giả

Ngày 25/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Thanh Hằng (sinh năm 1992, trú xã Đồng Tiến) về tội Lừa dối khách hàng.