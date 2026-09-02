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Iran gửi "tối hậu thư", kêu gọi các quốc gia Arab trục xuất quân đội Mỹ

Tờ Jerusalem Post đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã yêu cầu các nước Arab trục xuất quân đội Mỹ khỏi lãnh thổ hoặc sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt từ phía Tehran.

Viết Thành
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Iran gửi "tối hậu thư", kêu gọi các quốc gia Arab trục xuất quân đội Mỹ
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Iran kêu gọi các nước Arab trục xuất quân đội Mỹ.

Iran tập kích loạt căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông.

Hạ viện Mỹ thông qua ngân sách tạm thời, tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa trước bầu cử giữa kỳ.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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