Quân đội Iran mở “chiến dịch mang tính quyết định” nhằm vào các mục tiêu Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tối 1/9 (giờ địa phương) tuyên bố đã bắt đầu triển khai hành động đáp trả “gây hối tiếc” đối với những cuộc tấn công trước đó cùng ngày của quân đội Mỹ.



Cơ quan thông tin chính thức Sepah News của IRGC đăng tải tuyên bố cho biết hệ thống phòng không của IRGC đã bắn 1 một thiết bị bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper “thù địch” của Mỹ.



Trong khi đó, truyền thông Iran đưa tin quân đội nước này đã phát động “chiến dịch mang tính quyết định” nhằm tấn công các mục tiêu của Mỹ trong khu vực vào ngày 1/9, sau khi Washington tiến hành một loạt cuộc không kích mới.



Hãng thông tấn Tasnim cho biết “một chiến dịch mang tính quyết định của các lực lượng vũ trang Iran nhằm đáp trả” Mỹ “đã bắt đầu”. Theo đó, “các căn cứ và lợi ích của Mỹ trong khu vực đang bị tên lửa và UAV của Iran nhắm mục tiêu.”

Đáng chú ý, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran (IRCS) cùng ngày thông báo 4 người, trong đó có 1 trẻ em, đã thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong một cuộc tấn công của Mỹ khi đang tham dự lễ cưới ở miền Nam Iran.



Trong bài đăng trên mạng xã hội X, IRCS nêu rõ: “Sau một cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ, mảnh đạn đã rơi trúng một ngôi nhà dân ở thành phố Kuhestak, thuộc huyện Sirik, tỉnh Hormozgan, nơi đang diễn ra lễ cưới… Hơn 50 người bị thương và 4 người, trong đó có 1 trẻ nhỏ, đã thiệt mạng.”



Một đoạn video được một tài khoản của Chính phủ Iran chia sẻ cho thấy nhiều mảnh vỡ và thiệt hại tại địa điểm được cho là nơi diễn ra đám cưới ở Sirik sau cuộc tấn công của Mỹ, với tiếng la hét của nhiều người vọng lại từ phía sau.



Cũng theo hãng thông tấn chính thức IRNA, “4 vật thể bay đã rơi xuống các khu vực thuộc 2 huyện Chabahar và Konarak”, song không nêu rõ có xảy ra thiệt hại hay không.



Cũng trong ngày 1/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đợt không kích mới là hành động đáp trả “hết sức chính đáng” đối với việc Iran rải thủy lôi và phóng tên lửa vào một căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan trước đó.



Ông Trump cảnh báo Iran “sẽ bị đánh trả một lần nữa ở mức độ mạnh mẽ hơn nhiều.”

Nhà lãnh đạo Mỹ thậm chí còn đề cập đến kịch bản tấn công với quy mô lớn hơn nhằm vào Iran nếu xung đột tiếp tục gia tăng.



Phản ứng trước động thái của Washington, IRGC đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép. Người phát ngôn IRGC Hossein Mohebi khẳng định trên mạng xã hội X về “hình phạt nghiêm khắc đang chờ đợi” Mỹ và Washington “sẽ phải hối hận vì những cuộc tấn công mới của họ.”



Giới quan sát nhận định những tuyên bố đối đầu trực diện này đang đẩy khu vực vùng Vịnh vào tình thế nguy hiểm. Eo biển Hormuz - hành lang năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới - đang trở thành điểm nóng có nguy cơ bùng phát thành một cuộc chiến toàn diện nếu các bên không kiềm chế hành động quân sự./.

Mỹ nối lại tấn công Iran, Tehran tuyên bố đáp trả Mỹ tấn công các bệ phóng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran gần eo biển Hormuz, Iran tuyên bố sẽ đáp trả và trừng phạt, làm gia tăng căng thẳng khu vực Trung Đông.

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