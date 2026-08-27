Kế hoạch giải giáp Hamas và rút quân Israel khỏi Gaza vẫn đình trệ

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 26/8, Đặc phái viên Hội đồng Hòa bình phụ trách Gaza Nickolay Mladenov chỉ trích chính sách của Israel hạn chế cung cấp vật tư làm nơi trú ẩn cho người Palestine tại Dải Gaza, đồng thời cho rằng các cuộc không kích tiếp diễn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ không thể dẫn tới việc phong trào Hamas giải giáp.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, tại phiên họp, ông Mladenov cập nhật tình hình nỗ lực tái thiết Gaza của Hội đồng Hòa bình - cơ chế do Mỹ điều hành, đồng thời đánh giá cao việc Hamas chấp thuận kế hoạch giải giáp. Tuy nhiên, ông thừa nhận tiến trình này đã đình trệ sau khi Israel bác bỏ đề xuất.

Theo ông Mladenov, việc Hamas chấp thuận kế hoạch giải giáp dự kiến kích hoạt giai đoạn 14 ngày để các bên xây dựng lộ trình giải giáp từng bước và Israel rút quân từng giai đoạn khỏi Gaza. Tuy nhiên, giai đoạn hai tuần này đến nay vẫn chưa bắt đầu, trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công khai phản đối kế hoạch.

Nhà lãnh đạo này cho rằng đề xuất được Hamas chấp thuận ngày 30/7 sẽ không thực sự dẫn tới việc lực lượng này giải giáp, do đó Israel không có lý do thực hiện các đợt rút quân từng bước khỏi Gaza theo kế hoạch.

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an, Đặc phái viên Mladenov nhấn mạnh Israel không được yêu cầu chấp thuận lộ trình giải giáp, mà cần tái khẳng định những cam kết đã đưa ra trong khuôn khổ kế hoạch hòa bình Gaza gồm 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông cho biết Israel đã tái khẳng định khuôn khổ này, song vẫn còn những vấn đề quan trọng liên quan việc triển khai chưa được giải quyết, trong đó có việc chấm dứt các hoạt động quân sự và tăng cường viện trợ nhân đạo cho Gaza.

Về tình hình nhân đạo, ông Mladenov cho biết điều kiện tại Gaza đã cải thiện đáng kể so với năm ngoái, khi một cơ quan theo dõi nạn đói toàn cầu lần đầu tiên xác định tình trạng đói kém nghiêm trọng tại khu vực phía Bắc Gaza đông dân cư.

Theo ông, nhu cầu cấp thiết hiện nay đã chuyển từ lương thực sang các lĩnh vực vệ sinh, nước sạch và năng lượng, những vấn đề đang được Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và Israel phối hợp giải quyết.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu nơi trú ẩn vẫn đặc biệt nghiêm trọng khi phần lớn trong số khoảng 2 triệu người dân Gaza vẫn phải sống trong các lều tạm.

Ông Mladenov tuyên bố: “Chính sách hiện nay của Israel về chất lượng nơi trú ẩn là không thể chấp nhận được,” đồng thời kêu gọi Israel cho phép đưa vào Gaza những nơi trú ẩn có chất lượng tốt hơn nhằm bảo đảm phẩm giá, sức khỏe và an toàn cho người dân./.

Liên hợp quốc phản đối Israel đe dọa sơ tán dân ở Gaza Liên hợp quốc lên án đe dọa của Israel về việc sơ tán dân Gaza, cho rằng cảnh báo liên quan hoạt động thả diều, drone và bóng bay là thái quá.