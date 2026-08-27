Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý có vị trí rất quan trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý có vị trí rất quan trọng, chuẩn bị đội ngũ cán bộ hôm nay là chuẩn bị năng lực lãnh đạo của Đảng cho chặng đường mới.

Ngày 26/8/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý có vị trí rất quan trọng, chuẩn bị đội ngũ cán bộ hôm nay là chuẩn bị năng lực lãnh đạo của Đảng cho những chặng đường phát triển mới. Vì vậy, công tác cán bộ, không chỉ là bố trí con người vào các chức danh. Đây là công việc trực tiếp liên quan đến năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, năng lực quản lý, quản trị và kiến tạo phát triển của Nhà nước, chất lượng vận hành của cả hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải đổi mới mạnh mẽ việc quản lý, rèn luyện và sử dụng cán bộ sau quy hoạch. Mỗi cán bộ phải biến tiêu chuẩn thành phẩm chất, năng lực và kết quả có thể kiểm chứng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ diện Ban Bí thư quản lý không chỉ để có nguồn thay thế khi cần, mà để bảo đảm sự kế thừa liên tục, vững vàng và phát triển trong năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; để mỗi quyết sách của Trung ương được chuyển hóa nhanh hơn, đầy đủ hơn thành kết quả trong thực tiễn./.