Thủ tướng: Doanh nghiệp Trung Quốc cần nâng cao chất lượng đầu tư ở Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục xác định Việt Nam là địa bàn đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài; tăng cường đầu tư với chất lượng cao, công nghệ tiên tiến hơn.

Sáng 26/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc gặp gỡ các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp khẳng định Việt Nam là một thị trường ngày càng quan trọng và thông tin về kế hoạch mở rộng đầu tư, trao đổi những cơ hội, dự án hợp tác mới. Đại diện các bộ, cơ quan, địa phương Việt Nam đã phản hồi, làm rõ thêm các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 184,3 tỷ USD, tăng 35,1%; tổng vốn đăng ký tại Việt Nam của nhà đầu tư Trung Quốc đạt gần 3,7 tỷ USD, Trung Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư mới với khoảng 850 dự án.

Lũy kế đến cuối tháng 7/2026, có hơn 7.000 dự án của các nhà đầu tư Trung Quốc còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký gần 37 tỷ USD, tập trung ngày càng nhiều vào chế biến, chế tạo, hạ tầng, năng lượng, điện tử và công nghệ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang phát triển rất tích cực, ổn định, ngày càng đi vào chiều sâu. Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Thủ tướng mong các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục xác định Việt Nam là địa bàn đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài; tăng cường đầu tư với chất lượng cao hơn, công nghệ tiên tiến hơn và sức lan tỏa lớn hơn; phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp Việt Nam khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh và tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam với niềm tin lớn hơn, tầm nhìn dài hạn hơn và những dự án có chất lượng, hiệu quả, sức lan tỏa cao hơn. Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục lắng nghe, đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư; tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh thành công, bền vững tại Việt Nam./.