"Chuyến thăm Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú là sự kiện có tính lịch sử"

“Chuyến thăm của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam sang Singapore và tổ chức cuộc họp khởi đầu về đối thoại chiến lược giữa hai nước có một dấu ấn đặc biệt quan trọng và thu hút sự chú ý rất đặc biệt của các chuyên gia, các học giả, các doanh nhân và nhiều giới đầu tư ở Singapore.

Tôi cho đây là một sự kiện có tính lịch sử, bởi vì lần đầu tiên hai đảng thiết lập một kênh đối thoại chiến lược, và đây tôi dùng chữ khởi đầu chứ không phải chỉ đầu tiên, có nghĩa là có tầm nhìn xa, đặt nền tảng sâu sắc và có kỳ vọng đem lại hiệu quả rất lớn.”

Đây là đánh giá của Giáo sư Vũ Minh Khương - Trường Chính sách công Lý Quang Diệu - trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Singapore xung quanh chuyến thăm.

Chuyến thăm chính thức của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam tới Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất từ ngày 24-25/8 đã kết thúc thành công.

Theo Giáo sư Vũ Minh Khương, hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore hứa hẹn những tiềm năng tạo ra giá trị vô cùng lớn, bởi Việt Nam có tiềm năng, thế năng, động năng lớn và tài năng dồi dào, trong khi Singapore có kinh nghiệm quản trị và đã thành công trong việc tiến nhanh từ thế giới thứ ba lên thế giới thứ nhất.

Chính vì vậy, sự cộng hưởng giữa hai quốc gia trong thời gian tới sẽ tạo ra sự phát triển vượt bậc, tăng vị thế quốc tế của cả hai nước, đồng thời tăng cường sức chống chịu trước những biến động thế giới ngày càng phức tạp.

Giáo sư Vũ Minh Khương nhấn mạnh khi hai nước gắn kết sâu về mọi mặt, đặc biệt là vấn đề khoa học công nghệ, về mặt lực lượng sản xuất và về mặt quản trị, điều đó có thể tạo ra bước chuyển rất quan trọng trong nỗ lực cải cách của Việt Nam thời gian tới.

Tuy nhiên, theo Giáo sư Vũ Minh Khương, cần phải có thiết kế rất cụ thể cho tiến trình này và sự chủ động thường trực. Ví dụ, Singapore có nhiều kinh nghiệm trong con đường phát triển, song họ cũng rất cầu thị và chủ động học hỏi.

Nổi tiếng với Sân bay Changi luôn được xếp hạng cao trong bảng xếp hạng thế giới, song Singapore cho biết đang chủ động học hỏi kinh nghiệm của sân bay Trung Quốc, từ Thượng Hải đến Hàng Châu, về kinh nghiệm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để quản lý chuyến bay hiệu quả hơn.

Với tinh thần chủ động, Việt Nam có thể gắn kết sâu với Singapore về mặt khoa học công nghệ, quản trị; và sự gắn kết chiến lược về lực lượng sản xuất là rất quan trọng.

Giáo sư Vũ Minh Khương chia sẻ, hiện nay cần thực sự nói đến lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất để tạo những bước tiến thật sự quan trọng, thay vì chỉ quan tâm đến thương mại, đầu tư như trước đây.

Giáo sư đề xuất nên lập tổ công tác đặc nhiệm gồm cả các thành viên của Chính phủ, tức là những người làm chính sách, các doanh nghiệp và các chuyên gia để khai thác tối đa lợi thế và những nền tảng đặt ra từ cuộc đối thoại chiến lược này, có đánh giá, báo cáo hàng tháng và tổng kết hàng năm.

Theo Giáo sư Vũ Minh Khương, Việt Nam cần có bước đi thiết thực ngay trong năm 2026 này và có kế hoạch rõ ràng cho các năm tiếp theo để triển khai kết luận của Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất.

Với tinh thần của cuộc đối thoại, 29 ngành nghề kinh tế chiến lược của Việt Nam và các địa phương cần có kế hoạch để thu hẹp khoảng cách với Singapore về quản trị, năng lực sản xuất và kiến tạo giá trị./.

Biến ý chí thành hành động để làm sâu sắc hơn nữa hợp tác toàn diện Việt Nam-Singapore Chuyến thăm chính thức Singapore của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển bền vững và toàn diện giữa hai nước.

​