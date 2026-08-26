Bão số 4 gây thiệt hại lớn, hơn 3.000 hộ dân vẫn đang sơ tán

Hoàn lưu bão số 4 tiếp tục gây mưa lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khiến 2 người chết, 3 người bị thương, hàng nghìn nhà dân bị ngập, hư hỏng và hơn 24.000ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng.

Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng hoàn lưu tiếp tục gây mưa lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Lũ trên một số sông vẫn ở mức cao, nhiều khu vực ngập, sạt lở, hàng nghìn hộ dân phải sơ tán.

Thiên tai đã gây thiệt hại về người, nhà cửa, sản xuất và hạ tầng.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, hồi 1 giờ ngày 26/8, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 4 ở vùng ven biển phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Dự báo đến 1 giờ ngày 27/8, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp.Từ ngày 20 đến sáng 26/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-400mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 712mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 700mm, Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) 574mm.

Ngày và đêm 26/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào, dông, cục bộ có nơi mưa trên 80mm.

Lũ trên sông Cầu, sông Thương đang xuống chậm nhưng vẫn ở mức báo động 2-3.

Lúc 7 giờ ngày 26/8, mực nước sông Thương tại Hữu Lũng ở mức 19,93 m, trên báo động 3 là 0,93 m.Từ ngày 22 đến 25/8, mưa lũ gây 50 sự cố đê điều tại nhiều địa phương. Các lực lượng đã khẩn trương xử lý, cơ bản các sự cố được khắc phục ngay từ giờ đầu và tiếp tục theo dõi.

Tính đến 17 giờ ngày 25/8, các địa phương đã sơ tán 7.751 hộ dân; 4.560 hộ đã trở về nhà, còn 3.191 hộ đang ở nơi sơ tán an toàn.

Bão số 4 và mưa lớn làm 2 người chết, 3 người bị thương; 2 nhà sập hoàn toàn, 1.075 nhà hư hỏng, tốc mái và 3.746 nhà bị ngập.

Có 24.204,5ha lúa, hoa màu bị ngập, ảnh hưởng; 401 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc giao thông và còn 10.640 khách hàng mất điện.

Các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, lũ trên các sông, bảo đảm an toàn đê điều, hồ chứa và hỗ trợ người dân trở về nhà khi điều kiện an toàn./.