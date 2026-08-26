Bão số 4 có quỹ đạo và diễn biến khá bất thường

Thông tin với phóng viên TTXVN về những vấn đề đặc biệt và bất thường của bão số 4, sáng 26/8, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, bão số 4 (Narra) có quỹ đạo và diễn biến khá bất thường trên vịnh Bắc Bộ, với tốc độ di chuyển rất chậm, trung bình chỉ khoảng 3-5 km/giờ, đồng thời thay đổi hướng nhiều lần.

"Thay vì nhanh chóng di chuyển vào đất liền hoặc suy yếu khi tiến vào khu vực vịnh Bắc Bộ như thường gặp ở nhiều trường hợp, bão số 4 có xu hướng di chuyển vòng, đổi hướng và có thời điểm dịch chuyển trở lại về phía ngoài vịnh," Giám đốc Mai Văn Khiêm chia sẻ.

Ông Mai Văn Khiêm cho rằng đặc điểm đáng chú ý của bão số 4 là thời gian hệ thống duy trì ảnh hưởng trên khu vực vịnh Bắc Bộ tương đối dài. Từ khi hình thành, đi vào vịnh Bắc Bộ từ ngày 21/8, bão duy trì hoàn lưu mạnh trong nhiều ngày và có thời điểm đạt cường độ khoảng cấp 8-9, giật cấp 11.

Quỹ đạo phức tạp, tốc độ di chuyển chậm và thời gian tồn tại kéo dài khiến tổng thời gian hoàn lưu bão tác động đến vịnh Bắc Bộ và đất liền kéo dài hơn đáng kể so với bình thường.

Về mặt khí tượng, ông Khiêm cho hay diễn biến này có liên quan đến môi trường dẫn đường yếu và phức tạp trong khu vực. Bão hoạt động trong khu vực dải hội tụ nhiệt đới, trong khi trường dòng dẫn quy mô lớn không tạo thành một hướng di chuyển ổn định.

Đồng thời, bão chịu tác động tổng hợp của các hệ thống khí quyển xung quanh và các quá trình động lực nội tại của xoáy. Khi các tác động này thay đổi theo thời gian, hướng và tốc độ di chuyển của bão cũng thay đổi, tạo nên quỹ đạo cong, vòng hoặc có những đoạn thay đổi theo hướng mạnh.

Theo ông Khiêm, so với lịch sử đa số các cơn bão khi đã vào trong vịnh Bắc Bộ sẽ nhanh chóng đổ bộ hoặc suy yếu trên vịnh Bắc Bộ. Bão số 4 (Narra) có quỹ đạo vòng vèo, quẩn quanh giữa vịnh rồi lại quay ngược ra ngoài. Bão hình thành và di chuyển trên vịnh Bắc Bộ từ ngày 21/8, duy trì cường độ cấp 8-9 (giật cấp 11) và xoay vần trên vùng biển này đến 5-6 ngày.

Chính do sự tồn tại lâu trên vịnh Bắc Bộ nên hoàn lưu bão số 4 gây mưa kéo dài nhiều ngày, lũ đã xuất hiện trên các sông Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ những ngày qua.

"Thông thường, thời gian một cơn bão vượt qua hoặc tồn tại trên không gian hẹp của vịnh Bắc Bộ chỉ kéo dài khoảng 1-2 ngày trước khi cập bờ, thậm chí có cơn chỉ khoảng 12 giờ. Bão Narra duy trì cấu trúc bão suốt nhiều ngày liên tiếp trên vịnh là hiện tượng rất hiếm thấy.

Trong quá khứ, đã xuất hiện một số cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có quỹ đạo phức tạp, chuyển hướng và thắt nút nhiều lần trong tháng 8. Tuy nhiên riêng bão số 4 năm 2026 có quỹ đạo thắt nút trên vịnh Bắc Bộ," ông Mai Văn Khiêm nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Mai Văn Khiêm cho biết thêm nếu xét các tháng khác, cụ thể tháng 7 đã từng có cơn bão tồn tại lâu trên vịnh Bắc Bộ như bão số 5 (AMY) năm 1994, đã tồn tại 4 ngày trên vịnh Bắc Bộ (27-30/7/1994)./.

Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào Chiều 25/8, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, từ tối ngày 25/8 đến ngày 26/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-35mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

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