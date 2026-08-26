Khói mù bao trùm nhiều khu vực Indonesia giữa tâm điểm cháy rừng

Cháy rừng và đất than bùn tiếp tục lan rộng tại nhiều khu vực miền Trung và miền Tây Indonesia trong bối cảnh thời tiết khô hạn kéo dài, khiến khói mù bao phủ nhiều thành phố, làm giảm tầm nhìn và gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân cũng như hoạt động giao thông.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, dữ liệu vệ tinh mới nhất của Bộ Môi trường Indonesia cho thấy Tây Kalimantan ghi nhận 3.120 điểm nóng, cao nhất cả nước. Tiếp đến là Trung Kalimantan với 2.314 điểm và Nam Sumatra với 1.500 điểm.

Theo Bộ Lâm nghiệp Indonesia, riêng trong tháng 7, khoảng 940km2 rừng và đất trên cả nước đã bị cháy, trong đó hơn 20km2 nằm tại Nam Sumatra. Khói từ các đám cháy không chỉ bao phủ nhiều thành phố của Indonesia mà còn lan sang Malaysia và Brunei.

Trước tình hình trên, hơn 24.000 lính cứu hỏa đã được huy động tại các đảo Sumatra và Borneo. Chính phủ Indonesia đồng thời tăng cường các hoạt động điều chỉnh thời tiết, trong đó có gieo mây bằng cách phát tán các hạt muối vào những đám mây phù hợp nhằm kích thích mưa.

Khoảng 30 máy bay được sử dụng cho hoạt động gieo mây và thả nước xuống các khu vực cháy tại Kalimantan, trong khi 22 trực thăng được triển khai tại Sumatra.

Tuy nhiên, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gió mạnh và thảm thực vật khô khiến công tác dập lửa vẫn gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh các biện pháp chữa cháy, Indonesia cũng tăng cường trách nhiệm pháp lý đối với các doanh nghiệp quản lý đất rừng. Bộ Lâm nghiệp ngày 25/8 thông báo đã xử lý 6 chủ sở hữu hoặc đơn vị được cấp quyền khai thác rừng sau khi phát hiện hơn 15km2 rừng và đất bị cháy trong các khu vực do những đơn vị này quản lý tại Tây, Trung và Đông Kalimantan.

Trong số này, 5 doanh nghiệp bị yêu cầu tăng cường các biện pháp kiểm soát cháy và phục hồi diện tích đất bị thiệt hại. Một doanh nghiệp bị đình chỉ giấy phép do tình trạng cháy xảy ra trên diện rộng và tái diễn nhiều lần.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thực thi pháp luật lâm nghiệp Dwi Januanto Nugroho cho biết nhà chức trách có thể khởi tố hình sự nếu điều tra cho thấy doanh nghiệp hoặc cá nhân cố tình gây cháy hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phòng ngừa cháy rừng. Cảnh sát Indonesia cũng đã bắt giữ 72 người bị tình nghi liên quan đến một số vụ cháy rừng và đất than bùn.

Đốt rừng để lấy đất canh tác là vấn đề tồn tại lâu năm tại Indonesia. Các chủ đồn điền và một bộ phận nông dân thường sử dụng phương pháp đốt để dọn đất với chi phí thấp. Tuy nhiên, lửa có thể nhanh chóng lan rộng tại những khu vực đất than bùn khô, tạo ra các đám cháy khó kiểm soát và lượng khói lớn.

Khói mù không chỉ làm giảm tầm nhìn, gây gián đoạn giao thông đường bộ và hàng không mà còn đe dọa sức khỏe người dân. Trong những năm trước, tình trạng khói mù từ Indonesia từng khiến các nước láng giềng Đông Nam Á phải lên tiếng phản đối./.

Indonesia huy động 52 máy bay ứng phó tình trạng cháy rừng tại 6 tỉnh Việc bổ sung máy bay “nhằm tăng cường ứng phó với tình trạng cháy rừng và cháy đất, giảm tác động của khói mù, đồng thời bảo vệ sự an toàn của người dân và môi trường.''