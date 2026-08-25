Trung Quốc nâng mức cảnh báo khi các cơn bão đang áp sát

Ngày 25/8, Trung tâm Khí tượng Quốc gia (NMC) Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo bão từ màu vàng lên màu cam - mức cao thứ hai trong thang 4 cấp độ - khi có 2 cơn bão dự báo sẽ đổ bộ vào nước này trong những ngày tới.

Theo NMC, bão Narra - cơn bão số 19 trong năm nay ở Trung Quốc - dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực miền Nam Trung Quốc vào khoảng đêm 25 và rạng sáng 26/8, trong khi bão Saudel (cơn bão số 18) có thể đổ bộ khu vực bờ biển phía Đông vào khoảng đêm 27 và rạng sáng 28/8.

Trong khi đó, bão Gaenari (cơn bão số 20) đã đổ bộ khu vực dọc bờ biển thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc, vào trưa nay.

Bộ Thủy lợi Trung Quốc cùng ngày đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp cấp IV đối với lũ lụt ở Phúc Kiến và cử đội công tác đến hỗ trợ địa phương cứu trợ thiên tai khi bão Gaenari gây mưa lớn, có thể khiến mực nước dâng cao ở một số sông.

Theo chính quyền tỉnh Phúc Kiến, mực nước tại 4 con sông chảy qua địa phương này đã vượt quá mức cảnh báo do mưa lớn. Hiện tỉnh này duy trì mức độ ứng phó khẩn cấp lũ lụt cấp III khi có dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn với một số khu vực có thể hứng chịu lượng mưa lên đến 300mm trong 24 giờ.

Ở khu vực miền Bắc Trung Quốc, tỉnh Hà Bắc (Hebei) kích hoạt tình trạng khẩn cấp cấp III đối với các thảm họa thời tiết lớn khi những cơn mưa như trút quét qua khu vực. Đài khí tượng tỉnh đã ban hành cảnh báo màu cam về mưa lớn tại địa phương này.

Ban chỉ huy phòng chống lũ lụt tỉnh cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp cấp IV đối với 10 thành phố. Bắc Kinh cũng đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp độ III khi thủ đô hứng chịu lượng mưa lớn.

Trong khi đó, theo hãng tin Yonhap, Hàn Quốc đã ghi nhận khoảng 20 ngày nắng nóng kể từ đầu năm đến nay, gần gấp đôi so với mức trung bình nhiều năm trong cùng kỳ.

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) ngày 25/8 cho biết nước này đang hứng chịu thời tiết nắng nóng như thiêu đốt trong mùa Hè năm nay, với mức nhiệt chạm mốc kỷ lục mới 42,5 độ C tại thành phố Yangsan, phía Đông Nam, hôm 2/8 vừa qua.

Từ đầu năm đến nay, Hàn Quốc đã ghi nhận 16,4 đêm nhiệt đới, cao thứ hai trong lịch sử, chỉ sau mức 16,8 đêm nhiệt đới ghi nhận năm 1994. Đêm nhiệt đới chỉ hiện tượng nhiệt độ vào ban đêm vẫn duy trì ở mức từ 25 độ C trở lên. KMA dự báo nắng nóng khắc nghiệt sẽ tiếp tục kéo dài sang tháng sau.

Còn ở châu Âu, giới chức Pháp cho biết ít nhất 41 người bị thương và hàng trăm ngôi nhà bị hư hại sau trận bão quét qua một ngôi làng ở Tây Nam nước này. Nhà chức trách đã ban hành cảnh báo cam về mưa bão đối với nhiều khu vực.

Chính quyền tỉnh Aude hủy bỏ chặng thứ ba của giải đua xe đạp Vuelta a Espana khi một trận mưa đá dữ dội buộc các tay đua phải tìm nơi trú ẩn. Hơn 120 nhân viên cứu hộ đã được điều động đến các khu vực chịu ảnh hưởng để hỗ trợ người dân. Nhiều nơi bị mất điện diện rộng và giao thông rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Philippe Tabarot cho biết các trận giông bão trên khắp miền Nam nước Pháp đã làm đảo lộn mạng lưới giao thông, trễ các chuyến tàu và buộc nhiều tuyến đường phải đóng cửa, đồng thời gây ra tình trạng chậm chuyến và hủy chuyến tại các sân bay ở Bordeaux, Marseille, Nice, Toulouse và thậm chí cả Paris ở phía Bắc. Ước tính, khoảng 2.800 ngôi nhà tại 10 ngôi làng đã bị mất điện./.

Trung Quốc: Quảng Tây tập trung khắc phục hậu quả thiên tai sau bão Theo kết quả các cuộc họp về công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại hai thành phố Nam Ninh và Quý Cảng (Trung Quốc), trận lũ lụt do mưa lớn gây ra bởi bão Maysak đã ảnh hưởng đến hơn 1,65 triệu người.