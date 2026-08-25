Động đất ở nhiều nơi tại châu Á, Venezuela thông báo 6.509 người thiệt mạng

Giới chức địa phương tại tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan, cho biết ít nhất 15 người đã bị thương trong trận động đất xảy ra ở khu vực này sáng 25/8.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất có độ lớn 4,9 làm rung chuyển thành phố Jalalabad - thủ phủ của tỉnh Nangarhar - vào lúc 5h48 sáng theo giờ địa phương (khoảng 8h20 sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam), với tâm chấn nằm ở độ sâu 10km, cách Jalalabad khoảng 4km về phía Đông Bắc.

Theo kênh truyền hình Tolo News của Afghanistan, những người bị thương, có cả phụ nữ và trẻ em, đã được đưa tới Bệnh viện khu vực Nangarhar để điều trị. Giới chức đang đánh giá tình hình và thu thập thêm thông tin về thương vong cũng như thiệt hại do động đất gây ra.

Cùng ngày, một trận động đất có độ lớn 5,5 cũng đã làm rung chuyển vùng biển ngoài khơi huyện Đài Đông của Đài Loan (Trung Quốc).

Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC), động đất xảy ra lúc 15h00 theo giờ Bắc Kinh (tức 14g theo giờ Việt Nam) với tâm chấn nằm ở 22,61 độ vĩ Bắc và 121,63 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu 10km. Hiện chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại.

Trong khi đó, Chính phủ lâm thời Venezuela ngày 24/8 thông báo số người thiệt mạng trong 2 trận động đất mạnh xảy ra tại nước này cách đây đúng 2 tháng đã tăng lên 6.509 người, tăng thêm 71 người so với con số công bố trước đó.

Hai trận động đất có độ lớn lần lượt 7,2 và 7,5 xảy ra ngày 24/6 đã tàn phá bang ven biển La Guaira, khiến ít nhất 190 tòa nhà đổ sập.

Hoạt động tìm kiếm và đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát vẫn đang được tiến hành tại bang này, trong khi hàng nghìn người mất nhà cửa tiếp tục phải sống trong các khu trại tạm.

Chính phủ lâm thời Venezuela chưa công bố số người còn mất tích sau thảm họa. Giới chức cho biết đã bố trí 335 căn nhà cho các nạn nhân và cam kết cung cấp tổng cộng 4.000 căn vào cuối năm nay./.

Động đất mạnh 6,4 ngoài khơi Indonesia gây rung chuyển vùng biển Banda Trận động đất mới nhất có độ lớn 6,4 xảy ra tại vùng biển Banda trong bối cảnh Indonesia vẫn đang khắc phục hậu quả trận động đất 7,7 độ hôm 15/8 ở ngoài khơi đảo Flores khiến 100 người thiệt mạng.