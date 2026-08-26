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Toàn cảnh hành trình của Việt Nam và Thái Lan tại ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế ở chung kết ASEAN Cup 2026 với chiến thắng 2-0 ngay tại Thái Lan ở lượt đi nhờ các pha lập công của Nguyễn Hai Long và Nguyễn Quang Hải.

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Trận đấu cuối cùng ASEAN Cup 2026 - trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan - sẽ diễn ra vào lúc 20g hôm nay (26/8) trên sân vận động Mỹ Đình.

Trước trận lượt về, đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế với chiến thắng 2-0 ngay tại Thái Lan nhờ các pha lập công của Nguyễn Hai Long và Nguyễn Quang Hải.

Kết quả này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik tiến gần hơn đến chức vô địch Đông Nam Á thứ 2 liên tiếp.

Trên hành trình đến trận đấu cuối cùng, Việt Nam thi đấu ấn tượng và giành kết quả bất bại với 6 trận thắng và 1 trận hòa.

Trong khi đó, Thái Lan giành được 5 chiến thắng và đã để thua 2 trận trước trận lượt về tại Mỹ Đình./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam-Thái Lan #Chung kết ASEAN Cup 2026 #Sân Mỹ Đình #Đội tuyển Việt Nam Thái Lan
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