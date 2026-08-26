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Hà Nội miễn phí xe buýt, metro dịp Quốc khánh 2/9

Từ ngày 29/8 đến 2/9, Hà Nội miễn phí vé xe buýt và hai tuyến đường sắt đô thị, đồng thời tăng cường phương tiện dự phòng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, du khách.

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Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội cho biết trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, người dân tiếp tục được sử dụng miễn phí xe buýt và tàu điện.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông Hà Nội sẽ theo dõi tình hình tại các đầu bến, điểm tập trung đông hành khách để kịp thời điều phối, giải tỏa hành khách và huy động thêm phương tiện khi phát sinh nhu cầu.

Trung tâm yêu cầu đơn vị vận hành hai tuyến đường sắt bảo đảm an toàn, thông suốt, đồng thời chủ động phương án giải tỏa hành khách tại các nhà ga./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quốc khánh 2/9 #Dịp nghỉ lễ #Miễn phí xe buýt #Đường sắt TP. Hà Nội
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Quốc khánh 2/9

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