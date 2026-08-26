Hàn Quốc triển khai toàn diện xe buýt không dùng tiền mặt tại thành phố Asan

Theo Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, chương trình được thí điểm trên 7 tuyến xe buýt của thành phố Asan kể từ tháng 7 năm ngoái nhằm giảm khối lượng công việc cho nhân viên ngành vận tải và nâng cao hiệu quả vận hành giao thông công cộng. Trên cơ sở kết quả đạt được, thành phố Asan quyết định mở rộng áp dụng trên tất cả các tuyến.

Những năm gần đây, tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt trên các tuyến xe buýt tại Asan liên tục giảm, trong khi việc sử dụng thẻ giao thông ngày càng phổ biến nhờ mở rộng các chính sách phúc lợi giao thông như thẻ giao thông thông minh và thẻ giao thông dành cho người cao tuổi./.

Viết Thành