Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 ngày 26/8: Chung kết lượt về Việt Nam-Thái Lan

ASEAN Cup 2026 sẽ chính thức khép lại sau trận chung kết lượt về được mong đợi giữa hai đối thủ kình địch Việt Nam và Thái Lan.

Trận chung kết ASEAN Cup 2026 được mong đợi này sẽ diễn ra vào lúc 20g hôm nay (26/8) trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Trước trận lượt về, đội tuyển Việt Nam đang nắm ưu thế lớn khi giành được chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Thái Lan ở lượt đi.

Nguyễn Hai Long và Nguyễn Quang Hải, những người được tung vào sân ở hiệp 2, đã ghi bàn để mang chiến thắng về cho "các chiến binh Sao vàng."

Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ cần hòa hoặc thậm chí thua tối thiểu vẫn sẽ bước lên ngôi vương.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đang hướng đến chiến thắng để giành chức vô địch giải đấu với niềm vui trọn vẹn.

Trước trận đấu, ông Kim Sang-sik cũng khá thận trọng khi cho rằng lợi thế thắng 2-0 tại Thái Lan chưa đảm bảo bất cứ điều gì. “Có một chút lợi thế, nhưng trong tay tôi chưa có gì cả, chưa nắm chắc gì cả. Trong túi tôi chưa có cái gì cả.”

Theo ông Kim Sang-sik, sự tập trung và tinh thần không chủ quan là yếu tố quan trọng nhất trước trận đấu quyết định. “Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình, không chủ quan, để một lần nữa vô địch,” ông khẳng định.

Lịch thi đấu lượt về chung kết ASEAN Cup 2026 20g00 Việt Nam-Thái Lan (sân Mỹ Đình)

Việt Nam thắng 2-0 ở chung kết lượt đi