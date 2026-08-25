Indonesia phát hiện vết nứt tại núi lửa Kelimutu sau động đất mạnh

Cơ quan Địa chất thuộc Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia đã phát hiện một vết nứt dài khoảng 100m tại vành miệng núi lửa I (Tiwu Ata Polo) của núi Kelimutu, tỉnh Đông Nusa Tenggara, sau trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra ngoài khơi đảo Flores hôm 15/8.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, người đứng đầu Cơ quan Địa chất Lana Saria cho biết kết quả được xác định qua khảo sát thực địa và sử dụng thiết bị bay không người lái nhằm theo dõi những thay đổi về địa hình tại các miệng núi lửa. Vết nứt nằm cách vành miệng núi lửa khoảng 6m về phía Đông Bắc, hướng về sườn dốc.

Theo bà Lana, vết nứt cần được theo dõi chặt chẽ bởi có khả năng tiếp tục mở rộng, làm gia tăng nguy cơ sạt lở từ miệng núi lửa, đặc biệt khi xảy ra dư chấn.

Khảo sát cũng ghi nhận hiện tượng sạt lở vật liệu trầm tích cổ về phía miệng núi lửa II (Tiwu Koofai Nuwamuri), cùng tiếng động lớn phát ra từ khu vực đỉnh núi.

Tuy nhiên, Cơ quan Địa chất cho biết mức cảnh báo hoạt động núi lửa Kelimutu hiện vẫn ở Cấp I - Bình thường. Cơ quan này khuyến cáo người dân và du khách không đến gần khu vực vết nứt tại miệng núi lửa I.

Chính quyền địa phương được yêu cầu thiết lập ranh giới nguy hiểm, đặt biển cảnh báo tại các miệng núi lửa và phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi tình hình.

Trong diễn biến khác, núi lửa Anak Krakatau ở eo biển Sunda đã phun trào 4 đợt trong đêm 24/8. Cơ quan chức năng Indonesia cảnh báo người dân và du khách không tiếp cận khu vực miệng núi lửa trong phạm vi 3km, đồng thời lưu ý nguy cơ sạt lở sườn núi.

Năm 2018, một phần sườn Anak Krakatau sụp xuống biển đã gây sóng thần tại bờ biển Banten và Lampung, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Núi lửa này nằm giữa đảo Java và Sumatra, hình thành sau vụ phun trào thảm khốc của Krakatau năm 1883. Đến nay, Anak Krakatau vẫn thường xuyên hoạt động và nằm trong danh sách núi lửa cần theo dõi chặt chẽ của Indonesia./.

Động đất mạnh 6,4 ngoài khơi Indonesia gây rung chuyển vùng biển Banda Trận động đất mới nhất có độ lớn 6,4 xảy ra tại vùng biển Banda trong bối cảnh Indonesia vẫn đang khắc phục hậu quả trận động đất 7,7 độ hôm 15/8 ở ngoài khơi đảo Flores khiến 100 người thiệt mạng.