Lốc xoáy tàn phá làng miền Nam nước Pháp, hàng chục người bị thương

Một trận lốc xoáy quét qua ngôi làng nhỏ ở miền Nam nước Pháp, làm hư hại khoảng 300 ngôi nhà, phá hủy nhiều ôtô và khiến hàng chục người bị thương.

Giới chức địa phương cho biết trận lốc xoáy xảy ra vào ngày 24/8, theo giờ địa phương, tại làng Pomas, nơi có khoảng 1.000 dân. Tổng cộng đã ghi nhận 39 người bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Trong ngày 25/8, các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm tại những khu vực bị tàn phá dù chưa ghi nhận trường hợp nào mất tích. Chính quyền địa phương đã mở các trung tâm lưu trú khẩn cấp để bố trí chỗ ở cho những người phải di tản.

Tại tỉnh Aude, khoảng 1.400 hộ gia đình vẫn chưa có điện vào sáng 25/8.

Khu vực này đang được đặt trong tình trạng cảnh báo dông bão khi lốc xoáy xảy ra.

Một trạm khí tượng gần đó ghi nhận sức gió giật vượt 100 km/h. Chặng 3 của giải đua xe đạp Vuelta a España diễn ra ngày 24/8 tại miền Nam nước Pháp cũng phải tạm dừng do mưa đá.

Theo Cơ quan Khí tượng quốc gia Pháp, mỗi năm có vài chục trận lốc xoáy xảy ra tại khu vực đất liền của Pháp, phần lớn có cường độ thấp./.

Nắng nóng ở Pháp tiếp tục đẩy số ca tử vong lên mức kỷ lục Đợt nắng nóng kéo dài từ ngày 17/6 đến ngày 2/7 đã khiến Pháp ghi nhận 5.764 trường hợp tử vong cao hơn so với mức trung bình của những năm gần đây.