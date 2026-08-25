Bão Narra đổ bộ Trung Quốc, nhiều khu vực nâng mức cảnh báo lũ lụt

Tại Trung Quốc, bão Narra, cơn bão thứ 19 trong năm nay, đã đổ bộ vào bờ biển huyện tự trị dân tộc Lê Xương Giang, tỉnh Hải Nam, miền Nam nước này, vào khoảng 18g40 ngày 25/8, theo giờ địa phương.

Theo Đài Khí tượng tỉnh Hải Nam, tại thời điểm đổ bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt 20 m/s, tương đương cấp 8.

Bão Narra được dự báo di chuyển theo hướng Đông Bắc dọc khu vực ven biển các địa phương Xương Giang, Đan Châu và Lâm Cao, cường độ suy yếu dần trước khi tiến gần bờ biển bán đảo Lôi Châu.

Trong khi đó, tỉnh Phúc Kiến ở miền Đông Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ lụt lên cấp II, mức cao thứ hai trong hệ thống ứng phó, do mưa lớn kéo dài từ ngày 19/8.

Mưa liên tục khiến đất đai bão hòa, mực nước sông dâng cao và làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và bùn đá. Cơ quan khí tượng địa phương dự báo mưa lớn đến rất lớn tiếp tục xảy ra tại nhiều khu vực trong ngày 25/8.

Tính đến trưa 25/8, 22 tuyến phà chở khách dọc bờ biển Phúc Kiến đã phải tạm dừng hoạt động, trong khi 41 dự án xây dựng ngoài khơi bị đình chỉ. Các hoạt động chạy thử tàu, nghiên cứu khoa học và vận hành, bảo dưỡng điện gió bằng tàu thuyền ven biển cũng được tạm dừng.

Chính quyền địa phương yêu cầu các cơ quan liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa bão, kiểm tra những khu vực dễ xảy ra thiên tai và kịp thời sơ tán người dân khỏi vùng có nguy cơ cao.

Tại Thái Bình Dương, bão nhiệt đới Julio đã hình thành ngày 25/8 nhưng hiện chưa đe dọa đất liền.

Theo Trung tâm Dự báo bão quốc gia Mỹ (NHC), tâm bão nằm cách mũi phía Nam bán đảo Baja California của Mexico khoảng 1.312km về phía Tây Nam, với sức gió mạnh nhất duy trì 72km/h.

Julio được dự báo có thể mạnh lên đôi chút trước khi bị bão nhiệt đới Iselle mạnh hơn đang hoạt động ở phía Bắc hút vào./.

Trung Quốc nâng mức cảnh báo khi các cơn bão đang áp sát Theo NMC, bão Narra - cơn bão số 19 trong năm nay ở Trung Quốc - dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực miền Nam Trung Quốc vào khoảng đêm 25 và rạng sáng 26/8.