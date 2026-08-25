Xử lý cụ thể, tháo gỡ thực chất khó khăn trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường

Chiều 25/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và một số bộ, ngành liên quan về xử lý kiến nghị của doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong một số lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Tháo gỡ khó khăn, xử lý theo 3 nhóm vướng mắc

Theo báo cáo, sau cuộc họp với Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng về vấn đề này vào ngày 12/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tập trung xử lý 19 vấn đề trọng tâm, gồm vấn đề về đất đai, nghĩa vụ tài chính về đất, môi trường, địa chất, khoáng sản, nguồn vật liệu...

Việc xử lý được phân loại thành 3 nhóm vấn đề: có thể giải quyết ngay theo quy định hiện hành; cần hướng dẫn thống nhất để khắc phục cách hiểu, cách áp dụng khác nhau; cần sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với các nội dung vượt thẩm quyền hoặc thuộc chức năng của bộ, ngành, địa phương khác, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định rõ cơ quan chủ trì, phối hợp, nhằm tránh trả lời chung chung hoặc chuyển trách nhiệm không có địa chỉ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động tiếp nhận, phân loại và có nội dung trả lời, định hướng xử lý đối với các nhóm kiến nghị trọng tâm. Nhiều vấn đề đã được làm rõ ngay bằng quy định hiện hành như thẩm quyền điều chỉnh bảng giá đất, quyền của người sử dụng đất trong khu vực quy hoạch chậm triển khai, thủ tục tích hợp đối với nhận chìm chất nạo vét, quản lý phụ phẩm thực phẩm và phân loại vật chất nạo vét...

Các kiến nghị cần sửa đổi chính sách đã được đưa vào quá trình sửa đổi Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường và một số nghị định hướng dẫn.

Về giải pháp thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định, đối với các vấn đề cần sửa đổi văn bản sẽ tiếp thu đầy đủ kiến nghị của doanh nghiệp trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường và các nghị định hướng dẫn; tập trung vào cơ chế tiền thuê đất, quy định chuyển tiếp, tham vấn cộng đồng, ký quỹ nhập khẩu phế liệu, EPR (trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu), danh mục vật liệu thứ cấp, tái sử dụng nước thải và quản lý tài nguyên tuần hoàn. Việc sửa đổi phải gắn với đánh giá tác động, cắt giảm chi phí tuân thủ nhưng không hạ thấp yêu cầu bảo vệ môi trường và quản lý tài sản công.

Không để doanh nghiệp tiếp tục gặp khó

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, các kiến nghị thực tế phải được tiếp thu để điều chỉnh, tạo sự thông thoáng, giảm chi phí cho nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Các cơ quan phải cùng một tiếng nói, gỡ khó cho doanh nghiệp một cách thực chất, đóng góp vào tăng trưởng hai con số, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Yêu cầu thống nhất quan điểm để xử lý các vấn đề, Phó Thủ tướng cho biết, đối với nhóm vấn đề đã rõ, đã có quy định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời cụ thể theo kiến nghị của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đồng thời tiếp tục phối hợp với VCCI để có hướng dẫn doanh nghiệp. Những nội dung đã có đầy đủ quy định, không còn vướng mắc, cần hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn, không để doanh nghiệp tiếp tục gặp khó.

Đối với vấn đề đã có quy định nhưng còn vướng mắc trong quá trình thực hiện tại địa phương, Phó Thủ tướng lưu ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn cụ thể, không nên áp dụng cách quản lý theo hướng siết chặt trong mọi trường hợp, khiến doanh nghiệp lại gặp thêm khó khăn.

Những nội dung đã có hướng dẫn, có quy định nhưng còn vướng thì cần được giải thích, trả lời rõ, để doanh nghiệp phát triển, đồng hành với đất nước, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Đối với tro xỉ làm vật liệu, Phó Thủ tướng cho biết, các quy chuẩn, tiêu chuẩn đã có và cho phép sử dụng; đề nghị nghiên cứu bổ sung nội dung sử dụng để hoàn thổ trong quá trình sửa Luật Khoáng sản và Luật Bảo vệ môi trường.

Vấn đề tái sử dụng nước thải cần chia thành 2 hướng, đối với nước thải được tuần hoàn, tái sử dụng trong phạm vi nhà máy, cơ quan, xí nghiệp để tưới cây, súc rửa đường, làm mát máy và các hoạt động tương tự thì nên tạo điều kiện cho doanh nghiệp.

Đối với nước thải tập trung, cần tránh tình trạng doanh nghiệp đã xử lý đạt tiêu chuẩn nhưng tiếp tục phải chịu chi phí quá lớn khi đưa vào hệ thống xử lý tập trung.

Về các vấn đề khoáng sản, đối với hoạt động nạo vét thu hồi khoáng sản, Phó Thủ tướng đề nghị hướng dẫn theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, đối với trường hợp nạo vét tạo ra bùn, đất không thể sử dụng, phải tìm khu vực để đổ mà không có giá trị sử dụng thì cần rà soát việc tính thuế tài nguyên.

Phó Thủ tướng yêu cầu: "Việc xử lý phải cụ thể, tránh trả lời chung chung, qua đó tháo gỡ thực chất các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và địa phương"./.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành kế hoạch phòng, chống thiên tai Kế hoạch xác định mục tiêu cụ thể là tăng cường sự chỉ đạo, chỉ huy của bộ trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; đảm bảo 100% cán bộ được trang bị đầy đủ kiến thức.