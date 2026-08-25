Thành phố Huế đưa kinh tế số trở thành động lực phát triển chủ yếu

Thành phố Huế đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để phát triển kinh tế số, qua đó đưa kinh tế số trở thành một trong những động lực phát triển chủ yếu.

Trước đây, du khách đến tham quan Đại Nội Huế phải mua vé trực tiếp. Những ngày đông khách, du khách vào tham quan Đại Nội Huế phải chờ đợi.

Ứng dụng chuyển đổi số, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế bán vé trực tuyến. Du khách sử dụng điện thoại để quét mã QR được tích hợp trên bảng hướng dẫn, là có thể truy cập hệ thống bán vé, rồi lựa chọn loại vé phù hợp, thực hiện thanh toán và nhận mã vé điện tử ngay trên thiết bị cá nhân.

Sau khi hoàn tất giao dịch, mã vé điện tử được sử dụng để quét tại cổng kiểm soát vé, giúp du khách giảm thời gian chờ, qua đó dành nhiều thời gian hơn cho tham quan di sản.

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp quan tâm và đầu tư vào kinh tế di sản Huế, nhất là lĩnh vực tạo thêm sản phẩm trải nghiệm cho du khách.

Công ty Cổ phần Phygital Labs đã đồng hành với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số tạo ra các sản phẩm hấp dẫn như: Định danh số cổ vật với công nghệ blockchain (chuỗi khối), Trạm du lịch tương tác Tap Quest.

Đặc biệt, "Không gian trải nghiệm văn hóa-di sản-công nghệ" tại Phủ Nội Vụ - Đại Nội Huế, giúp du khách trải nghiệm không gian di sản số với công nghệ điện toán không gian (spatial computing), trình chiếu Hologram 3D, triển lãm số ứng dụng Apple Vision Pro thiết bị thực tế ảo mang đến cảm giác nhập vai (immersive) sống động.

Theo đại diện lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thời gian tới đơn vị tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ số, để tạo ra các sản phẩm trải nghiệm mới, qua đó thu hút du khách đến với di sản.

Thành phố Huế phấn đấu đến năm 2030, quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GRDP; hỗ trợ tối thiểu 800 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt từ 15-17%; phấn đấu có 45% số doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực thương mại tham gia các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước.

Đến năm 2045, thành phố phấn đấu quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 50% GRDP, kinh tế số trở thành một trong những động lực phát triển chủ yếu của nền kinh tế.

Để đạt được những chỉ tiêu này, thành phố tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm gồm hoàn thiện thể chế số, phát triển hạ tầng số; phát triển dữ liệu số, nền tảng số dùng chung; phát triển nhân lực số, phát triển doanh nghiệp công nghệ số, tăng cường hợp tác quốc tế.

Tại cuộc họp của Ủy ban Nhân dân thành phố Huế về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày 24/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Lê Trí Thanh nhấn mạnh xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo môi trường để các cá nhân, nhóm nghiên cứu, doanh nghiệp hình thành, phát triển và thương mại hóa những ý tưởng có tiềm năng; đồng thời tăng cường kết nối với các quỹ đầu tư để hỗ trợ những dự án có khả năng phát triển thành doanh nghiệp và sản phẩm có sức cạnh tranh./.

Xây dựng cửa khẩu số, tạo động lực phát triển kinh tế biên mậu tại Tây Ninh Trung tâm Quản lý cửa khẩu Tây Ninh xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ khai báo trực tuyến, giúp doanh nghiệp và phương tiện chủ động thực hiện thủ tục qua mạng, hướng tới mô hình cửa khẩu số.

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