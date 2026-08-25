Đối thoại đa bên cấp nghị viện ASEAN về đầu tư có trách nhiệm vì an ninh lương thực và khí hậu

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, sáng 25/8, tại thủ đô Phnom Penh đã khai mạc Đối thoại đa bên cấp nghị viện về đầu tư có trách nhiệm vì an ninh lương thực và khí hậu: Thúc đẩy Chương trình nghị sự về hướng dẫn của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về thúc đẩy đầu tư có trách nhiệm trong lĩnh vực lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp (ASEAN RAI).

Tham dự Đối thoại có Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Nhóm Quốc hội Campuchia tại Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) Cheam Yeap, Bộ trưởng Nông-Lâm-Ngư nghiệp Campuchia Dith Tina, các đại diện nghị viện Hội đồng Liên nghị viện ASEAN, ASEAN, Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO).

Đoàn Việt Nam có Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Ngọc Sơn tham dự.

Trong bài phát biểu chào mừng, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, đầu tư, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, phát triển nông thôn, môi trường, tài nguyên nước và khí tượng học Loy Sophat cho biết biến đổi khí hậu không còn là mối đe dọa trong tương lai mà đã trở thành thực tế cấp bách, ảnh hưởng trực tiếp đến xã hội, kinh tế, nông nghiệp và đời sống hằng ngày của người dân.Trong bối cảnh ASEAN, nông nghiệp là trụ cột của nền kinh tế.

Quang cảnh phiên khai mạc hội nghị. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Thực tế hiện nay cho thấy biến đổi khí hậu và thiên tai liên tục đang đặt ra áp lực nặng nề đối với ngành nông nghiệp và hệ thống lương thực. Dựa trên thực tế đó, thông qua các chức năng lập pháp, ngân sách và giám sát, ASEAN phải đảm bảo rằng đầu tư vào lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp đạt được tính bền vững về môi trường, công bằng xã hội và hiệu quả kinh tế.

Phát biểu tại Đối thoại, Tổng thư ký Hội đồng Liên nghị viện ASEAN Chem Widhya cho hay, được các Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp ASEAN thông qua vào năm 2018, ASEAN RAI đề ra 10 nguyên tắc hướng dẫn nhằm đảm bảo hoạt động đầu tư vào lĩnh vực lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp đạt được công bằng về xã hội, khả thi về kinh tế và bền vững về môi trường.

Trong số các nguyên tắc này, an ninh lương thực và biến đổi khí hậu nổi lên như những yếu tố then chốt cần được đặc biệt quan tâm, khẳng định rằng đầu tư có trách nhiệm không chỉ cần mang lại hiệu quả kinh tế mà còn phải tăng cường khả năng phục hồi của hệ thống lương thực trước tình trạng biến đổi khí hậu.

Về phần mình, đại diện Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc tại Campuchia Rebekah Bell cho biết Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc đã và đang hỗ trợ các nỗ lực của ASEAN về đầu tư nông nghiệp có trách nhiệm ở cả cấp độ khu vực và quốc gia. Điều này bao gồm việc xây dựng “Cẩm nang thực hành dành cho nghị sỹ ASEAN về thúc đẩy áp dụng ASEAN RAI” và “Khung Thực hiện ASEAN RAI tại nghị viện giai đoạn 2024-2030”-những tài liệu do Hội đồng Liên nghị viện ASEAN xây dựng với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc và Viện Quốc tế về Phát triển Bền vững (IISD).

Trong bài phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Cheam Yeap nhận định, ngày nay, thế giới đang đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng, bao gồm khủng hoảng khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực.

Ông Cheam Yeap nhấn mạnh cần tăng cường đầu tư phát triển nền nông nghiệp có khả năng chống chịu với khí hậu, thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên nước và các hệ thống cảnh báo sớm thông minh. Việc chia sẻ kiến thức và các mô hình thực tiễn tốt nhất giữa các quốc gia thành viên ASEAN có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Theo ông, các nỗ lực ở cấp quốc gia, dù rất thiết yếu, cần phải được đặt trên nền tảng các khuôn khổ khu vực vững chắc, nơi đề cao các giá trị, lợi ích và trách nhiệm chung theo Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045: “Xây dựng một tương lai tự cường, đổi mới sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm.”

Ông Cheam Yeap, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia, phát biểu tại phiên khai mạc của hội nghị. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Trách nhiệm theo hiến pháp của các nước ASEAN là chuyển hóa các nguyên tắc cấp cao của ASEAN RAI thành những hành động thực tế và các quy định có tính khả thi tại mỗi quốc gia, đồng thời tăng cường vai trò giám sát để đảm bảo quá trình triển khai luôn đi đúng hướng.

Ông Cheam Yeap nhấn mạnh có 4 chức năng cốt lõi cần được triển khai, bao gồm: Rà soát các khuôn khổ pháp lý hiện hành để đảm bảo tính phù hợp với các hướng dẫn của ASEAN RAI; Tích cực giám sát cơ quan hành pháp và các cơ quan hữu quan để đảm bảo các chiến lược nông nghiệp quốc gia và chính sách thu hút đầu tư thực sự mang lại hiệu quả về an ninh lương thực và an ninh khí hậu; Khuyến khích cơ quan hành pháp xem xét phân bổ ngân sách quốc gia thỏa đáng cho công tác thích ứng với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp; Bảo vệ lợi ích của người dân, đảm bảo rằng những mối quan tâm và nhu cầu của nông dân sản xuất nhỏ, cộng đồng bản địa, phụ nữ làm nông nghiệp và thanh niên nông thôn đều được giải quyết thỏa đáng.

Trong phiên thứ nhất đối thoại về chính sách, ông Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, đối với Việt Nam, nông nghiệp không chỉ là một ngành kinh tế mà là sinh kế của hàng triệu hộ gia đình, là nền tảng của an ninh lương thực, ổn định xã hội, phát triển nông thôn, bảo vệ tài nguyên và khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Trưởng đoàn Việt Nam, phát biểu tại cuộc họp phiên đối thoại chính sách thứ nhất của hội nghị. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Ông đề xuất 4 hướng hợp tác tại cuộc đối thoại lần này gồm: Triển khai thực chất ASEAN RAI và Khung triển khai Nghị viện ASEAN RAI 2024-2030; Nghiên cứu xây dựng các chỉ báo tham chiếu thực tiễn ở cấp dự án; Mở rộng các dòng tài chính cho nông nghiệp thích ứng khí hậu; Tăng cường hợp tác khu vực về chia sẻ thông tin, cảnh báo sớm và quản trị rủi ro xuyên biên giới.

Cuộc đối thoại kéo dài trong hai ngày 25-26/8 và có 4 phiên thảo luận gồm: Các hệ thống lương thực có khả năng phục hồi trước biến đổi khí hậu và đầu tư nông nghiệp có trách nhiệm: Thúc đẩy Chương trình nghị sự ASEAN RAI; Thúc đẩy ASEAN RAI vì an ninh lương thực: Khám phá các khía cạnh kinh tế của đầu tư có trách nhiệm; Tăng cường hành động nghị viện và các mối quan hệ đối tác đa bên vì an ninh lương thực và khí hậu: Thúc đẩy Chương trình nghị sự ASEAN RAI; Từ đối thoại đến hành động: Vai trò của các nghị sỹ trong an ninh lương thực, khả năng phục hồi trước biến đổi khí hậu và đầu tư có trách nhiệm./.

ASEAN nhất trí tăng cường thương mại nội khối nhằm củng cố an ninh lương thực Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết lãnh đạo các nước ASEAN cam kết duy trì lưu thông những mặt hàng thiết yếu trong khu vực, đồng thời bảo đảm thị trường mở và có tính dự báo.

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