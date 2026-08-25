VN-Index tiếp tục duy trì sắc xanh, đánh dấu phiên tăng thứ 4 liên tiếp

VN-Index tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên 25/8, đánh dấu phiên tăng thứ 4 liên tiếp, dù áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều và số mã giảm giá nhiều hơn số mã tăng.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 2,63 điểm lên 1.791,41 điểm. Trong phiên sáng, chỉ số có thời điểm vượt 1.800 điểm và lên mức cao nhất 1.812 điểm.

Tuy nhiên, sang phiên chiều, áp lực chốt lời gia tăng khi lượng cổ phiếu từ phiên cuối tuần trước về tài khoản. VN-Index theo đó thu hẹp phần lớn đà tăng, có thời điểm lùi về sát tham chiếu trước khi đóng cửa trong sắc xanh.

Thị trường chuyển biến tiêu cực với 93 mã tăng giá trên HOSE, trong khi có tới 225 mã giảm, chiếm gần 60% số cổ phiếu giao dịch. Diễn biến này cho thấy trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” khi chỉ số tăng nhưng phần lớn cổ phiếu lại giảm giá.

Trong bối cảnh đó, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ chỉ số. VIC tăng 2,8%, với hơn 10 triệu đơn vị được giao dịch, đưa giá trị giao dịch lên hơn 2.280 tỷ đồng. Đây là phiên có thanh khoản cao nhất của cổ phiếu này trong 5 tháng qua và riêng VIC đóng góp khoảng 9 điểm cho VN-Index.

Trái ngược với VN-Index, VN30-Index giảm 0,3%, cho thấy áp lực điều chỉnh gia tăng ở nhóm cổ phiếu lớn. Rổ VN30 chỉ còn 9 mã tăng giá: trong đó, VIC tăng mạnh nhất 2,8%, SSB tăng 2,26%, MCH và LPB tăng trên 1%. Ở chiều giảm, BSR và HPG giảm trên 2%, cùng 5 mã khác giảm trên 1%.

Sắc đỏ cũng lan rộng sang nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Xét theo nhóm ngành, bất động sản và phần cứng, thiết bị ghi nhận diễn biến tích cực, trong khi phần lớn các nhóm ngành còn lại chịu áp lực điều chỉnh.

Nhóm năng lượng giảm mạnh khi phần lớn cổ phiếu đóng cửa trong sắc đỏ. Tại nhóm ngân hàng, chỉ còn VCB, VPB, VAB, SSB và LPB tăng giá; trong khi ACB, TPB, HDB và MSB giảm từ 1-3%.

Cổ phiếu chứng khoán tiếp tục suy yếu, song VIX đi ngược xu hướng khi tăng 2,17%. Thanh khoản VIX vượt 1.000 tỷ đồng, đưa cổ phiếu này trở thành mã có giá trị giao dịch lớn thứ hai thị trường, sau VIC.

Thanh khoản trên HOSE cải thiện trong phiên chiều, với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 21.300 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với phiên trước, dù khối lượng giao dịch giảm nhẹ. Riêng nhóm VN30 đạt hơn 11.400 tỷ đồng, tăng 26%, chủ yếu nhờ dòng tiền tập trung vào VIC.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm tích cực khi duy trì trạng thái mua ròng phiên thứ 3 liên tiếp trên HOSE.

Tại HOSE, khối ngoại mua ròng khoảng 285 tỷ đồng. VIC được mua ròng mạnh nhất với khoảng 362 tỷ đồng, tiếp đến là VIX 175 tỷ đồng, HCM 64 tỷ đồng, SHB 51 tỷ đồng và VHM 44 tỷ đồng.

Ở chiều bán, TCB chịu áp lực bán ròng lớn nhất với khoảng 99 tỷ đồng, tiếp đến là STB 50 tỷ đồng, HPG 49 tỷ đồng, CTG 45 tỷ đồng và DCM 38 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 30 tỷ đồng, tập trung tại CEO với 20 tỷ đồng và PVS 18 tỷ đồng. Ở chiều bán, IDC dẫn đầu với khoảng 15 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng khoảng 12,5 tỷ đồng. MSR được mua ròng mạnh nhất với khoảng 19 tỷ đồng, trong khi QNS bị bán ròng gần 7 tỷ đồng.

Tính chung toàn thị trường, khối ngoại mua ròng khoảng 328 tỷ đồng trong phiên 25/8. Giá trị mua vào tăng hơn 29%, trong khi giá trị bán ra tăng 18%, qua đó duy trì trạng thái mua ròng trong phiên thứ 3 liên tiếp trên HOSE.

Như vậy, VN-Index vẫn giữ được sắc xanh liên tiếp 4 phiên giao dịch, nhưng diễn biến thị trường phân hóa ngày càng rõ. Việc chỉ số tăng trong khi phần lớn cổ phiếu giảm giá tại phiên hôm nay cho thấy lực đỡ hiện vẫn tập trung chủ yếu ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn./.

Dòng tiền kích hoạt: VN-Index trước bài toán chinh phục ngưỡng 1.800 điểm Trong bối cảnh áp lực bán ròng của khối ngoại chưa dừng lại và VN-Index chuẩn bị kiểm định vùng kháng cự mạnh 1.800 điểm, các chuyên gia khuyến nghị cần thận trọng, ưu tiên chiến lược quản trị rủi ro.

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