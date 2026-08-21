Phố Wall giảm điểm khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại

Cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều đóng cửa phiên 20/8 trong sắc đỏ, khi lợi suất trái phiếu chính phủ tăng làm giảm tâm lý ưa rủi ro của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh gây thất vọng từ "gã khổng lồ" bán lẻ Walmart đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư đối với ngành hàng tiêu dùng, trong khi đà tăng của giá dầu làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 703,84 điểm, hay 1,32%, xuống 52.759,21 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 66,82 điểm, hay 0,87%, còn 7.641,16 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 263,92 điểm, hay 1,00%, xuống 26.067,17 điểm.

Trong đó, đáng chú ý, cổ phiếu của Walmart đã lao dốc 9,2% sau khi nhà bán lẻ truyền thống lớn nhất thế giới này không đạt được doanh thu cùng cửa hàng như kỳ vọng của Phố Wall, trong bối cảnh giá xăng tăng cao khiến người tiêu dùng phải thắt chặt chi tiêu.

Báo cáo này đã kéo tụt các chỉ số ngành hàng tiêu dùng thiết yếu và tiêu dùng không thiết yếu thuộc S&P 500, biến đây thành những nhóm ngành yếu nhất trong số 11 ngành chính của chỉ số này.

Các đối thủ cạnh tranh như Costco, Dollar Tree và Albertsons cũng đồng loạt giảm điểm theo Walmart, với các mức giảm từ 1% đến 2,6%.

Theo chuyên gia của công ty Edward Jones, tiếp nối dữ liệu về doanh số bán lẻ và thị trường lao động tháng 7 yếu hơn dự kiến, việc giá dầu thô Mỹ tăng vượt mốc 87 USD/thùng càng làm trầm trọng thêm những lo ngại về hoạt động tiêu dùng.

Chuyên gia này cũng nhấn mạnh áp lực từ sự gia tăng của lợi suất trái phiếu lên thị trường cổ phiếu.

Các chỉ số tại Phố Wall từng tăng điểm trong phiên 19/8 sau khi Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố sẽ chi hơn gấp đôi số tiền dự kiến để mua lại trái phiếu nhằm làm chậm đà tăng lợi suất gần đây. Tuy nhiên, đến phiên 20/8, thị trường cổ phiếu đã quay đầu giảm giá khi lợi suất tiếp tục tăng trở lại.

Tại Việt Nam, khép phiên 20/8, chỉ số VN-index tăng 7,55 điểm (0,44%) lên 1.734,24 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 1,43 điểm (0,51%) xuống 278,55 điểm./.

Động thái bất ngờ của Bộ Tài chính Mỹ nâng đỡ chứng khoán Phố Wall Tâm điểm của phiên giao dịch 19/8 là thông báo của Bộ Tài chính Mỹ về việc tăng "ít nhất gấp đôi" quy mô chương trình mua lại trái phiếu chính phủ nhằm kéo giảm lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm.