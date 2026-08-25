Lên phương án vận hành hệ thống điện dịp Quốc khánh 2/9

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, từ 29/8 đến 2/9. Phụ tải điện trong những ngày nghỉ lễ theo quy luật hàng năm được dự báo giảm còn khoảng 70–80% so với ngày làm việc bình thường.

Tuy nhiên, ngay sau kỳ nghỉ, nhu cầu sử dụng điện sẽ nhanh chóng tăng trở lại, đặt ra yêu cầu tính toán phương thức vận hành phù hợp cho hệ thống điện quốc gia.

Theo Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), trong thời gian nghỉ lễ, việc vận hành hệ thống điện tập trung vào 5 vấn đề chính: Cân đối huy động các loại hình nguồn điện trong điều kiện phụ tải thấp; kiểm soát điện áp trên lưới điện khi có xu hướng tăng cao; giữ ổn định và an toàn hệ thống trong bối cảnh quán tính hệ thống giảm thấp; vận hành các hồ chứa thủy điện theo đúng quy trình liên hồ và sử dụng hiệu quả nguồn nước; đồng thời duy trì cấu hình các nhà máy nhiệt điện than ở mức phù hợp để có thể đáp ứng nhanh khi phụ tải tăng trở lại.

NSMO cùng các đơn vị liên quan đã họp rà soát phương án vận hành và các điều kiện chuẩn bị cho kỳ nghỉ Quốc khánh. Đây là bước chuẩn bị nhằm bảo đảm hệ thống điện có đủ khả năng ứng phó với những tình huống phát sinh trong thời gian phụ tải biến động.

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-BCT ngày 10/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bảo đảm cung cấp điện trong các dịp Lễ, Tết và các sự kiện văn hóa - chính trị quan trọng trong năm 2026, NSMO phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), các đơn vị truyền tải, phân phối và các nhà máy điện kiểm tra tình trạng thiết bị, chuẩn bị nhân lực, phương tiện và vật tư phục vụ xử lý sự cố. Nguồn nhiên liệu cho phát điện cũng được phối hợp rà soát với các đơn vị cung ứng than, khí và LNG nhằm duy trì nguồn cung ổn định.

Về phương thức vận hành, NSMO đã tính toán phương án huy động nguồn giữa các miền theo hướng hợp lý, qua đó giảm áp lực truyền tải trên trục 500kV Bắc - Nam, đồng thời hạn chế tình trạng thừa công suất vào những giờ phụ tải xuống thấp và bảo đảm đủ công suất khi nhu cầu sử dụng điện lên cao.

Cùng đó, lực lượng trực vận hành được bố trí tăng cường và duy trì phương án dự phòng từ xa.

NSMO cũng rà soát hệ thống hạ tầng, thông tin liên lạc, tổ chức diễn tập chuyển đổi giữa phòng điều khiển chính và dự phòng để bảo đảm khả năng xử lý khi xảy ra sự cố.

Với các phương án đã được tính toán và nguồn lực được chuẩn bị, NSMO cùng các đơn vị trong hệ thống điện sẵn sàng duy trì vận hành an toàn, ổn định và cung cấp điện liên tục trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9./.

EVN khuyến nghị hạn chế dùng thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm EVN khuyến nghị người dân và khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm, đặc biệt vào buổi chiều tối.

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