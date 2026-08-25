Chi tiêu bằng thẻ stablecoin dự báo đạt 50 tỷ USD vào năm 2028

Theo công ty thanh toán stablecoin RedotPay, chi tiêu bằng thẻ stablecoin trên toàn cầu được dự báo sẽ tăng gấp 4 lần, lên 50 tỷ USD vào năm 2028.

Dự báo trên được đưa ra sau khi tổng chi tiêu bằng thẻ stablecoin vượt 1 tỷ USD trong tháng 7/2026, mức cao kỷ lục, theo dữ liệu của công ty phân tích thẻ thanh toán tiền kỹ thuật số Paymentscan.

Stablecoin là một loại tiền kỹ thuật số được neo giá vào một số tài sản nhất định, thường là một đồng tiền pháp định như USD, nhằm duy trì giá trị ổn định.

Việc sử dụng stablecoin trên toàn cầu đã tăng nhanh trong những năm gần đây khi loại tài sản này ngày càng được sử dụng trong thanh toán xuyên biên giới, hoạt động quản lý ngân quỹ, thanh toán trong lĩnh vực tiền điện tử và làm công cụ lưu trữ giá trị tại những nền kinh tế có mức độ biến động cao.

Ông Jonathan Chan, đồng sáng lập kiêm phụ trách quan hệ đối tác của RedotPay, cho biết Mỹ Latinh hiện là khu vực có mức độ sử dụng stablecoin cao nhất và tiềm năng tăng trưởng lớn nhất, tiếp đến là châu Phi.

Theo ông, những thị trường tăng trưởng nhanh nhất không nhất thiết là các thị trường có mức độ phổ cập tiền kỹ thuật số cao nhất. Tăng trưởng được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, gồm nhu cầu thanh toán thực tế, khả năng tiếp cận stablecoin dễ dàng, các kênh chuyển đổi stablecoin sang tiền pháp định thuận lợi và khung pháp lý rõ ràng.

RedotPay, hiện có hơn 8 triệu người dùng trên toàn cầu, cho biết tổng giá trị thanh toán quy đổi theo năm của công ty, bao gồm cả hoạt động nạp tiền và chi tiêu bằng thẻ, đã vượt 14 tỷ USD./.

500 tỷ USD tiền gửi ngân hàng Mỹ có nguy cơ chảy sang stablecoin Tổng thống Trump đã ký ban hành một đạo luật thiết lập khung quản lý ở cấp liên bang đối với stablecoin. Đạo luật này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi hơn các đồng tiền số neo theo USD.