Thành phố Hồ Chí Minh về đích sớm trong thu hút đầu tư vào khu công nghiệp

Theo Ban Quản lý các Khu Chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HEPZA), tính từ đầu năm 2026 đến giữa tháng 8, các Khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thu hút tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 5,14 tỷ USD, đạt 121,05% kế hoạch năm 2026 (4,25 tỷ USD).

Ban Quản lý các Khu Chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, trong tổng vốn đầu tư thu hút từ đầu năm đến nay, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thu hút đạt hơn 4,04 tỷ USD. Trong đó, có 87 dự án được cấp mới có tổng vốn đăng ký hơn 3,16 tỷ USD và 105 dự án điều chỉnh có tổng số vốn tăng thêm 878,42 triệu USD.

Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư nước ngoài không chỉ đến từ các dự án mới mà còn được bổ sung thông qua việc các doanh nghiệp đang hoạt động mở rộng quy mô đầu tư. Điều này cho thấy, cùng với khả năng thu hút nhà đầu tư mới, các khu chế xuất, khu công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp hiện hữu mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Công nhân làm việc tại một công ty có vốn FDI. (Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN)

Đối với đầu tư trong nước, tổng vốn thu hút đạt hơn 28.606,1 tỷ đồng, tương đương hơn 1,1 tỷ USD. Trong đó, 74 dự án cấp mới có tổng vốn đăng ký hơn 10.071,5 tỷ đồng, (tương đương 387,3 triệu USD); 44 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn tăng thêm hơn 18.534,6 tỷ đồng (tương đương 712,87 triệu USD).

Cùng với thu hút đầu tư, hoạt động cho thuê đất và nhà xưởng tiếp tục được triển khai đạt hiệu suất cao. Cụ thể, trong gần 8 tháng, diện tích đất cho thuê đạt 673,42 ha, trong khi diện tích nhà xưởng cho thuê đạt khoảng 483.977 m2.

Theo Ban Quản lý các Khu Chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, đến giữa tháng 8/2026, các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn có hơn 5.410 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 81,7 tỷ USD. Trong số này, có hơn 3.220 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký hơn 60 tỷ USD; 2.187 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký 399.177,9 tỷ đồng, tương đương 21,7 tỷ USD.

Đáng chú ý, trong tổng số hơn 5.410 dự án còn hiệu lực, có 4.850 dự án đang hoạt động. Trong đó, khu vực đầu tư nước ngoài có 3.023 dự án với tổng vốn đăng ký 55,57 tỷ USD; khu vực trong nước có 1.827 dự án với tổng vốn đăng ký 292.394,2 tỷ đồng.

Ngoài các dự án đang hoạt động, có 150 dự án đang xây dựng cơ bản; 326 dự án đang trong quá trình thực hiện các thủ tục triển khai theo quy định và 85 dự án tạm ngưng hoạt động. Tổng số lao động đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp đạt 919.446 người. Trong đó, lao động nữ là 492.018 người, chiếm 53,51%; lao động từ các tỉnh, thành khác là 627.982 người, chiếm khoảng 68,3%.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng cao, việc duy trì dòng vốn mới đồng thời thúc đẩy các dự án hiện hữu mở rộng sản xuất là yếu tố quan trọng để Thành phố nâng cao hiệu quả sử dụng đất công nghiệp, phát triển sản xuất và củng cố vị trí trong chuỗi cung ứng khu vực. Kết quả thu hút hơn 5,14 tỷ USD vốn đầu tư trong gần 8 tháng, vượt 21,05% kế hoạch cả năm, cho thấy sức hút đáng kể của các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện Ban Quản lý các Khu Chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất, kinh doanh và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước những biến động của thị trường quốc tế.

Đặc biệt, các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu hoặc phụ thuộc vào nguồn nguyên, nhiên vật liệu từ bên ngoài chịu tác động rõ hơn khi chi phí logistics, nguồn cung và thị trường tiêu thụ biến động, nhất là hóa chất và sản phẩm từ dầu mỏ, điện-điện tử, may mặc, thủy hải sản.../.

Sáu chuyển đổi lớn về tư duy phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), đã chỉ ra 6 chuyển đổi lớn về tư duy phát triển trong Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

​