Bắc Ninh: Rút báo động III trên sông Cầu, báo động II trên sông Lục Nam

Ngày 25/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh đã rút lệnh báo động số III trên sông Cầu tại Trạm Thủy văn Phúc Lộc Phương và báo động số II trên sông Lục Nam tại Trạm Thủy văn Lục Nam, do mực nước trên các sông đã xuống dưới mức báo động.

Cụ thể, hồi 20 giờ ngày 25/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh rút lệnh báo động số III trên sông Cầu tại Trạm Thủy văn Phúc Lộc Phương (xã Tam Giang). Thời điểm rút lệnh, mực nước tại trạm đã xuống dưới mức báo động III, thấp hơn 8m.

Trước đó, hồi 15 giờ 35 phút cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã rút lệnh báo động số II trên sông Lục Nam tại Trạm Thủy văn Lục Nam (xã Lục Nam), do mực nước tại đây xuống dưới mức báo động II, thấp hơn 5,3m.

Mực nước trên sông Cầu và sông Lục Nam đang giảm sau những ngày mưa lũ diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước, chủ động các phương án ứng phó, kiểm tra an toàn hệ thống đê điều và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, nhất là tại các khu vực ven sông.

Đến 16 giờ 30 phút ngày 25/8, mưa lũ gây thiệt hại đáng kể tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, toàn tỉnh không ghi nhận thiệt hại về người; mưa lũ làm 1.525 nhà bị đổ mái, sập mái, hư hỏng tường hoặc ngập nước; 1.311 hộ phải di dời, 1.257 hộ dân bị cô lập.

Hệ thống đê điều ghi nhận 2 điểm xảy ra sự cố, gồm sạt lở tại K6+000 đê bối Lãng Sơn và cống Cộc trên đê bối Trí Yên bị hở, bục cánh cống. Mưa lũ cũng ảnh hưởng đến 34 trạm bơm; giao thông có 90 ngầm bị ngập, 39 điểm sạt lở và 33 điểm sạt lở taluy âm.

Sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng với 9.987,03 ha cây trồng bị ngập úng. Trong lĩnh vực chăn nuôi, các địa phương ghi nhận gia súc, gia cầm phải di dời và bị thiệt hại, với tổng số 2.313 gia súc và 140.200 gia cầm; 709,98 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng./.

Bắc Ninh: Mực nước nhiều sông vượt báo động 3, di dời hàng nghìn hộ dân Tính đến 7 giờ ngày 25/8, toàn tỉnh Bắc Ninh có 2.491 nhà bị ngập, 2.457 hộ dân bị cô lập do mưa lũ và 2.181 hộ phải di dời người, tài sản đến nơi an toàn.