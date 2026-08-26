Sạt lở dài 50m ven sông Hậu, An Giang di dời người dân đến nơi an toàn

Sáng 26/8, ông Đặng Tấn Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang, cho biết lực lượng chức năng địa phương đã tích cực hỗ trợ người dân tháo dỡ, di dời tài sản, vật dụng sinh hoạt ra khỏi khu vực sạt lở cặp bờ sông Hậu tại tổ 1, ấp Mỹ Khánh 1 đến nơi an toàn.

Trước đó, khoảng 15 giờ 40 chiều 25/8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng nhận được tin báo khu vực đầu cồn, cặp bờ sông Hậu thuộc tổ 1, ấp Mỹ Khánh 1 xảy ra sạt lở.

Ngay lập tức, lãnh đạo xã Mỹ Hòa Hưng đã cử lực lượng Quân sự, Công an xã cùng Ban ấp Mỹ Khánh 1 có mặt tại hiện trường chỉ đạo ứng cứu và di dời tài sản của người dân bị ảnh hưởng trực tiếp do sạt lở.

Qua khảo sát thực tế, xã Mỹ Hòa Hưng phát hiện đoạn sạt lở dài khoảng 50m, ăn sâu vào bờ khoảng 7m.

Vụ sạt lở ảnh hưởng đến 8 hộ dân với 21 nhân khẩu, ước thiệt hại tài sản khoảng 200 triệu đồng. Rất may, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Khu vực sạt lở hiện không còn đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông; địa phương đã đặt biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm.

Đến nay, 2 hộ đã tháo dỡ hoàn toàn; địa phương tiếp tục vận động 4 hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng di dời tài sản đến nơi an toàn.

Ông Đặng Tấn Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang cho biết, theo đánh giá ban đầu, khu vực xảy ra sạt lở trên từng được cơ quan chuyên môn cảnh báo nguy cơ sạt lở. Vị trí nằm ngay đầu cồn cặp bờ sông Hậu, có dòng chảy áp sát bờ, nước chảy xiết, kết hợp tải trọng lớn trên bờ, làm gia tăng nguy cơ sụt lún, sạt lở.

Theo ông Lộc, hiện Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng tiếp tục vận động người dân chặt mé cây xanh, phát quang bụi rậm, di dời vật kiến trúc nhằm giảm tải trọng; đồng thời căng dây, lắp đặt rào chắn, biển báo và đèn cảnh báo.

Lực lượng chức năng thường xuyên theo dõi diễn biến, kịp thời cảnh báo và vận động các hộ dân trong khu vực có nguy cơ di dời đến nơi an toàn.

Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng nhận định khu vực sạt lở có nguy cơ tiếp tục ăn sâu vào đất liền, ảnh hưởng đến nhà ở của các hộ dân.

Địa phương kiến nghị các ngành chuyên môn cấp tỉnh khảo sát, đánh giá và đề xuất phương án hỗ trợ xử lý, khắc phục tuyến đường, đồng thời hỗ trợ 8 hộ dân bị ảnh hưởng từ nguồn kinh phí của tỉnh./.

Cần Thơ: Tình trạng sạt lở đê bao sông Hậu tại xã Cù Lao Dung diễn biến phức tạp Trước sức tàn phá ngày càng cực đoan của triều cường và sóng lớn, những nỗ lực ứng phó với tình trạng sạt lở đê bao sông Hậu tại xã Cù Lao Dung, Cần Thơ hiện nay chỉ là giải pháp tình thế.